DVD y Blu-ray de la Cumbre Escarlata: TOM HIDDLESTON. el actor más allá de Loki

Con motivo del próximo estreno en el mercado domestico de la película de tinte gótico decimonónico (con toques sobrenaturales) dirigida por Guillermo Del Toro La Cumbre Escarlata, hacemos un repaso a la corta pero interesante filmografía de su principal actor Tom Hiddleston. Todos le identifican con el villano Loki de las sagas de Marvel Thor y Los Vengadores pero detrás de ese personaje se esconde un actor con vocación, calidad, tablas y un gran futuro por delante marcado por registros interpretativos cinematográficos y teatrales que le han valido para hacerse un hueco de honor en el mundo del espectáculo.





Thomas Williams Hiddleston (Londres 1981) es un actor británico de talento emergente e incuestionable. Su carrera empezaría en 2001 con pequeños trabajos como en la película La Vida Y Aventuras De Nicholas Nickleby (Steven Whittaker) o La Solución Final (Frank Pierson), con el trasfondo del genocidio judío donde interpretó al operador de teléfonos. Seguirían trabajos televisivos como Tormenta En Ciernes (The Gathering Storm) O Waste Of Shame: El Misterio De Shakespeare Y Sus Sonetos donde interpretó a John Hall. en 2007 se pondría a las ordenes de Joanna Hogg para participar en Unrelated donde interpretó a Oakley, el hijo de George (David Rintoul) y en 2009 haría la miniserie Regreso A Cranford, la secuela de Cranford, donde interpretó a William Buxton junto a Francesca Annis, Jim Carter, Judi Dench, Tim Curry, Imelda Staunton y Jonathan Pryce.









2011 sería su gran año donde los grandes títulos de su incipiente filmografía se agolpaban en las taquillas de los cines. Primeramente participaría en la película de Woody Allen Midnight In Paris interpretando al escritor Francis Scott Fiztgerald dentro del fabuloso viaje al pasado que hace el protagonista Owen Wilson. También apareció en la película de Steven Spielberg War Horse, donde interpretó al Capitán Nicholls, y en The Deep Blue Sea (Terence Davies) donde dio vida a Freddie Page, un joven piloto de la RAF que comienza una tortuosa aventura con Hester Collyer (Rachel Weisz). sin embargo el papel que le pondría en el mapa dentro de la cinematografía mundial seria el del villano Loki que encarnaría en la película de Kenneth Branagh Thor inspirado en el personaje de Marvel. Su interpretación fue tan aclamada que volverían a contar con él para encarnarle en la película de Los Vengadores (Joss Whedon) del año siguiente y la secuela de Thor: Thor El Mundo Oscuro (Alan Taylor) en el 2013. No solo el público y los fans le ensalzan como la mejor elección para el personaje sino incluso recibiría premios de la Mtv Movies Awards como mejor villano o mejor lucha.





Más allá de esta vorágine de consideraciones y lores, en el 2012 interpretó para el cine las películas Henry V y Henry IV pero donde recibió el premio al mejor actor de teatro seria por la obra Coriolanus de William Shakespeare, interpretando el papel de Cayo Marcio. Tras intervenciones menores como la de Solo Los Amantes Sobreviven (Jim Jarmusch) o la película familiar El Tour De Los Muppets (James Bobin) se embarcaría en la película que nos ocupa.









En La Cumbre Escarlata, Hiddleston encarna a Sir Thomas Sharpe un aristócrata ingles caído en desgracia que, junto a su ladina hermana Lady Lucille Sharpe (Jessica Chastain), se embarcan hacia el nuevo mundo para encandilar y desplumar a una inocente joven americana (Mia Wasikowska), pero a medida que conoce a la muchacha se enfrasca en una lucha interior entre la obediencia hacia los funestos planes de su hermana o ceder a los sentimientos que está empezando a sentir. Esta encrucijada se manifiesta genialmente en la interpretación del actor donde se puede ver esa lucha interna. La película, sin embargo, eclipsa las actuaciones de los actores con ese alarde de imaginación, de escenografía y puesta en escena de gran belleza y lirismo donde la decadencia decimonónica se encuentra con la magia gótica; donde la literatura de Allan Poe o la estética de Tim Burton parecen aflorar en cada escena. Una atmosfera en la que el director Guillermo Del Toro se mueve a la perfección máxime con la inclusión de elementos sobrenaturales que ya abordaría en El Espinazo Del Diablo (2001) O El Laberinto Del Fauno (2006). Esta temática oscura y ligada con el misterio es una afición que el propio director ha reconocido abiertamente y que le gusta incluir en sus películas.





Con respecto a Hiddleston parece que no se va a despedir de su papel de Loki ya que lo retomará en Thor: Ragnarok (Alan Taylor 2017) Y Avengers: Infinity Wars Parte 1 Y Parte 2 dirigidas ambas por los Hermanos Russo para los años 2018 y 2019 respectivamente. Aunque antes de todo ello le veremos en un papel en la superproducción Kong: Skull Island de Jordan Vogt- Roberts.