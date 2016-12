NOMINACIONES A LOS OSCAR 2016: MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

. Este es quizá el compositor más querido y conocido incluso por los más profanos. Es un asiduo en este tipo de galas y ya la academia le ha reconocido su talento en cinco ocasiones (por El Violinista En El Tejado - 1971, Tiburón - 1975, Star Wars - 1977, E.T El Extraterrestre - 1982 Y La Lista De Schindler - 1993 ). Vinculado principalmente a las películas de Steven Spielberg, sus temas en películas como Encuentros En La Tercera Fase, Indiana Jones, Superman, Parque Jurásico O Star Wars suenan en la mente de todos. Precisamente por ello fue llamado por Disney para componer, una vez más, los acordes de la mítica saga:

y que ha resuelto de forma correcta aunque no sobresaliente. Su acertada combinación de los temas clásicos con los nuevos le hace merecedor de esta nominación aunque se me antoja una partitura inferior dentro de su impresionante discografía y, por ello, puede que se le escape la estatuilla. Si se la llevara casi es más un reconocimiento a su carrera más que al particular con el que se presenta. Rompiendo la habitual colaboración entre ambos, Steven Spielberg decidió prescindir de Williams para su última película