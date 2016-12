NOMINACIONES A LOS OSCAR 2016: MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Del Revés (Inside Out) gane la estatuilla de calle. Para despejar cualquier duda, películas de las máximas rivales en el campo de la animación como Dreamworks o Blue Sky se han quedado fuera del certamen. ¿Quién le acompañará? películas que han pasado muy desapercibidas en taquilla, no por su falta de calidad sino por su poca difusión o publicidad. Curiosamente es un plantel muy internacional: Anomalisa de los cineastas Charlie Kaufman Y Duke Johnson, La Oveja Shaun de Richard Starzak Y Mark Burton, la propuesta de los Studios Ghibli El Recuerdo De Marnie o la sorpresa del cine de animación brasileño El Niño Y El Mundo de Alê Abreu intentarán siquiera hacerle sombra a la producción de Pixar. En esta ocasión la academia no deja mucho margen de duda sobre quien será la ganadora de esta categoría. Viendo la enorme repercusión mediática, las críticas favorables y la buena acogida del público es de esperar quegane la estatuilla de calle. Para despejar cualquier duda, películas de las máximas rivales en el campo de la animación comose han quedado fuera del certamen. ¿Quién le acompañará? películas que han pasado muy desapercibidas en taquilla, no por su falta de calidad sino por su poca difusión o publicidad. Curiosamente es un plantel muy internacional:de los cineastasde, la propuesta de loso la sorpresa del cine de animación brasileñodeintentarán siquiera hacerle sombra a la producción de









Ni Home De Dreamworks, Ni Hotel Transilvania 2 De Sony, Ni Minions De Universal, Ni Carlitos Y Snoopy De Blue Sky… ni siquiera El Viaje De Arlo de la propia Pixar han conseguido ser candidatas. Se le queda la vía libre al gran éxito en cine de animación de este año: Del Revés (Inside Out). La película de Pete Docter Y Ronnie Del Carmen ha cosechado triunfos por donde han pasado. Aclamada por público y crítica opta incluso a la categoría de Mejor Guion Original por su planteamiento de mostrar los pensamientos internos de una niña y que los protagonistas sean, precisamente, las emociones que van motivándola. La calidad, simpatía, ritmo y encanto de la película la hace merecedora de tales lores. Pixar es especialista en este tipo de logros y la academia lo tiene muy presente. No en vano le ha reconocido su talento en 7 ocasiones (Buscando A Nemo - 2003 - , Los Increíbles - 2004 - , Ratatouille - 2007 - , Wall-E - 2008 - , Up - 2009 -, Toy Story 3 - 2010 - Y Brave - 2012) de 9 nominaciones. Aunque tenga bastante fácil la victoria, enfrente tiene otras dos compañías que también saben qué es ganar un Oscar: por un lado está el Studios Ghibli (que ya lo ganara en 2002 con El Viaje De Chihiro) presenta la película El Recuerdo De Marnie. Esta deliciosa película de animación japonesa con tintes europeos (se inspira en la novela Cuando Marnie estuvo allí de Joan G. Robinson) dirigida por Hiromasa Yonebayashi viene a ser un broche de oro a lo que es un periodo de descanso que se marcará el estudio tras la jubilación de Hayao Miyazaki el año pasado. Por otro lado tiene la compañía Aartman Animation pionera y especialista en la técnica Stop Motion y ya conseguiría el Oscar en 2005 por Wallace & Gromit: La Maldición De Las Verduras. En esta ocasión presenta el film La Oveja Shaun donde demuestra de nuevo no solo su maestría como animadores sino como generadores de historias peculiares e hilarantes esta vez protagonizada por una oveja que ya proviene de una serie previa de los mismos creadores.









Sin merecerlo , pero quedan atrás en la carrera por el Oscar las otras dos películas candidatas. Ambas de gran contenido social e intimista y gran maestría técnica. La primera es la primera incursión del cineasta Charlie Kaufman en el mundo de la animación: Anomalisa . El inclasificable director de películas como Cómo Ser John Malkovich U Olvidate De Mi, en esta ocasión nos presenta una historia corriente de un personaje imbuido por su vida monótona que de repente se le cruza el amor. El director también recurre a la técnica Stop Motion realista en una puesta en escena intimista marcada por la sinestesia y la empatía con los sentimientos y emociones del protagonista que el espectador va acompañando en todo momento. La última candidata es, quizá la más desconocida y a la vez una grata sorpresa. Es una modesta producción brasileña que, sin embargo, con esta candidatura, ha puesto en el mapa internacional la calidad emergente de los animadores cariocas. Estamos hablando De El Niño Y El Mundo de Alê Abreu una película intimista que relata la problemática social actual de cómo un padre debe abandonar a su familia para prosperar vista desde los ojos inocentes de su hijo que parte a buscarle.