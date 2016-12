NOMINACIONES A LOS OSCAR 2016: MEJORES EFECTOS VISUALES

Esta es la categoría más fantástica de la academia. En ella se suelen dar cita mundos remotos, criaturas imposibles, luchas titánicas o imaginativas recreaciones de los más insólitos parajes. Suele ser la categoría donde la locura digital se dispara. Donde lo imposible se hace real. Donde lo visual abruma al espectador con efectos increíbles. Generalmente es la categoría donde grandes superproducciones efectistas y palomiteras tienen su mínima participación ya que este tipo de certámenes huye del cine comercial. Pero en esta ocasión no. No veremos superhéroes ni gigantescos macro escenarios, ni grandilocuencia. Las nominadas a esta edición son películas por lo general cercanas al espectador, como pueda ser Ex -Machina, Marte, o El Renacido donde los efectos especiales casi son circunstanciales con respecto a la trama principal quedando casi inadvertidos. Otro caso son los de Mad Max: Furia En La Carretera o Star Wars VII: El Despertar De La Fuerza donde si se recrean espacios irreales y los efectos especiales tienen más peso… pero sin abusar de la infografía siendo la utilización de los efectos visuales de forma discreta y comedida.









Se miden en esta categoría dos de las películas con más nominaciones y posibilidades para triunfar en la noche de los Oscar con apuestas muy distintas: en primer lugar tenemos la cruda película de Alejandro González Iñárritu, El Renacido que destaca por su duro rodaje en escenarios naturales y una interpretación sobria y magistral de Leonardo DiCaprio por la que puede que por fin le den su esquiva estatuilla. ¿Los efectos visuales? son tan sutiles que pasan desapercibidos pero ahí está la grandeza de esta candidatura. Son de tal calidad que no chirrían y lo hacen todo verosímil. Por otro lado está la gran sorpresa y clamor del público de este pasado 2015: Mad Max: Furia En La Carretera como el regreso de George Miller a la saga que más alegrías le ha dado y que no ha podido volver con mayor repercusión y éxito. Es otra de las grandes favoritas de la noche y en esta categoría firme candidata al Oscar. Esa estética ciberpunk post-apocalíptica, esas carreras frenéticas con vehículos imposibles y esa captación de velocidad vertiginosa son las que la han puesto en todo lo alto del palmarés.









Por otro lado, un clásico de los efectos especiales es la creación de escenas del espacio y mundos extraterrestres. En esta ocasión no iba a ser menos con sendos títulos que plasman las dos formas de abordar este género: la realista y la fantástica. La primera viene dada por la película de Ridley Scott, Marte. La captación de lo que pudiera ser un asentamiento humano en el Planeta Rojo así como los padecimientos que tiene que sufrir Matt Damon para sobrevivir en tales inhóspitas condiciones está perfectamente plasmada con un verismo genial. En su contra esta que en los dos anteriores certámenes ya premiaron sendas películas con temática y grafismo similar: Gravity (Alfonso Cuarón) E Interstellar(Christopher Nolan) por lo que se antoja complicado (que no imposible) que una película de tal temática sea la ganadora. La otra película inspirada en "Una Galaxia Muy Muy Lejana" es el blockbuster Star Wars VII: El Despertar De La Fuerza (J. J. Abrams). El regreso de la saga no podía haber ido mejor. es además muy loado el hecho de que los efectos especiales hayan sido tomados con más moderación que en la segunda trilogía dejando de lado tanto croma como al que recurría George Lucas y abogando por mayor interpretación de los actores y escenarios naturales. No obstante es la película que más grandilocuencia muestra tanto en las batallas estelares como en la puesta en escena en general. Es por ello que se le pone cuesta arriba la subida al podio ya que, como se ha podido constatar, la academia huye del efectismo y las grandes producciones apostando más por lo realista.





Por último tenemos Ex -Machina (Alex Garland) que nos recrea una película pausada e introspectiva que plantea el debate de la posibilidad de crear inteligencia artificial autónoma y con conciencia de sí misma. El mayor peso visual recae en ese autómata de delicadas formas femeninas (interpretado por la actriz Alicia Vikander) en una historia llena de simbolismo y reflexión sobre la realidad humana. Su apuesta intima y personal es la que ha hace meritoria de tal nominación, así como la de Mejor Guion Original a la que también opta.





Por todo lo dicho el Oscar se debatirá entre El Renacido Y Mad Max: Furia En La Carretera apostando más hacia esta segunda como forma de premiar el buen hacer de esta película con sabor ochentero pero perfectamente adaptado a los nuevos tiempos.