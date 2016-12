ARTÍCULO: 88 GALA DE LOS OSCAR (2016)

El pasado 28 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood se celebró la 88 edición de la gala de los Oscar. Presentada por el cómico Chris Rock supuso el regreso del humor y los chistes a la gala aunque estos demasiado politizados y centrados en la lucha racial y el escarnio hacia la falta de diversidad entre los candidatos. En cuanto a los ganadores, "técnicamente" la que más estatuillas ha ganado ha sido Mad Max: Furia en la Carretera con 6. El Renacido le sigue con 3 entre ellos el esperado Oscar a Leonardo DiCaprio y la sorpresa la dio Spotlight que se alzó con el galardón a mejor película. las grandes derrotadas serian películas como Marte, Star Wars: el despertar de la Fuerza, Carol o Sicario mientras que otros títulos como La gran apuesta, Ex Machina, La Chica Danesa o El Puente de los Espías tendrían que conformarse con su minuto de gloria del único Oscar que recogieron.









Cuando la academia entre sus nominados no incluyó a ninguno de raza negra y, en compensación, puso de presentador de la gala a Chris Rock debía haber imaginado lo que se les vendría encima: ya desde el monólogo inicial el cómico arremetió por tal discriminación racial reivindicando a los actores negros y criticando con ironía y sutileza pero con contundencia los "Oscar so White". Esta dinámica acompañaría a la gala en todo momento con un humor correcto y un ritmo adecuado aunque el monotematismo le restó enteros a una gala que, si no fuera por eso, recordaba a la gran actuación que hiciera Ellen Degeneres en la gala de 2014.









Los primeros Oscar de la noche fueron otorgados a Mejor Guion Original donde abriría la gala la película Spotlight y al Mejor Guion Adaptado para La Gran Apuesta. Tras el Oscar a la mejor actriz de reparto para la actriz sueca Alicia Vikander vendría el recital de los Oscar técnicos donde los presentadores de cada categoría no dejaban de repetir el mismo nombre: Mad Max, Furia en la carretera (Mejor Vestuario, Mejor Producción, Mejor Maquillaje Y Peluquería, Mejor Montaje, Mejor Sonido Y Mejor Mezcla De Sonido). Tan solo en dos ocasiones no se oyó mencionar la película de George Miller: el Oscar a Mejor Fotografía que recaería en Emmanuel Lubezki por El Renacido y que supondría el record de ser el primer premiado tres veces consecutivas en la misma categoría. La otra gran sorpresa ha sido el premio a Mejores Efectos Visuales que, contra todo pronóstico, fue otorgado a Ex Machina. Como colofón a todo este apartado de los Oscar técnicos veríamos aparecer a los androides RD-2D, C3-PO Y BB-8 como única referencia al universo Star Wars que veríamos en la gala y con mención especial al gran compositor de su banda sonora: John Williams









Emulando a Ellen Degeneres, Chris Rock hace su aparición entre el público esta vez no para ofrecerles pizza sino para que los asistentes compraran las galletitas de sus hijas y su grupo de girl scout (todas de raza negra, por cierto, continuando así con su personal reivindicación del Black Power). Tras esta chanza vendría los premios al Mejor Cortometraje De Animación que presentarían los simpáticos Minions y seria para la propuesta chilena Bear Story y el Mejor Largometraje De Animación que lo presentarían Buddy y Buzz Lightyear en su 20 aniversario. Como no podría ser de otra forma, recayó en Del Revés





Otra de las sorpresas del certamen, para desgracia de Stallone, es ver como Mark Rylance recogía el galardón al Mejor Actor De Reparto por su sobrio papel en el puente de los espías. La gala se relajaba al entrar los Oscar destinados a premiar la labor documental premiando a Amy y A The Girl In The River así como mención a los Oscar Honoríficos a Gena Rowlands, Spike Lee Y Debbie Reynolds que culminaría con un sentido in memoria rindiendo homenaje a celebridades desaparecidas en 2015 como Wes Craven, Christopher Lee, David Bowie, Omar Shariff, Alan Rickman, James Horner O Leonard Nimoy entre otros y la entrega a Mejor Cortometraje para Stutterer y la Mejor Película De Habla No Inglesa para la húngara hijo de Saúl.









Otro momento intenso y reivindicativo seria el protagonizado por el vicepresidente de los Estados Unidos condenando las violaciones y maltrato en los campus universitarios que vendría reforzado por la emotiva interpretación de Lady Gaga del tema nominado Till Is Happens To You (parte de la banda de sonido del documental The Hunting Ground) que se rodeó en su actuación de 50 jóvenes que sobrevivieron, como ella misma, a algún tipo de abuso sexual. El auditorio se puso en pie para ovacionar tal representación. Era el momento de la música y del merecido reconocimiento a Ennio Morricone ganando la estatuilla por la banda sonora de Los Odiosos 8. Paradojas del espectáculo, la canción que tan emotivamente interpretó lady gaga se quedó sin premio otorgándosele a Jimmy Napes y Sam Smith por su tema Writing's on the Wall, canción principal de Spectre y que usaron la coyuntura para hacer su personal reivindicación a la comunidad gay que ellos representan.









Quedan los premios importantes. Primeramente veríamos recoger por segundo año consecutivo recoger el Oscar a Mejor Director a Alejandro G. Iñárritu que de nuevo dedico el Oscar a la comunidad latina y al propio DiCaprio del que dijo que "él era el renacido". El Oscar A Mejor Actriz recaería en la joven actriz Brie Larson por La Habitación pero quedaría ensombrecida por el Oscar a Mejor Actor que, como apuntaban todas las apuestas, recayó por fin en Leonardo DiCaprio que, tras ver como se le escapaba en 4 ocasiones si pudo subir al escenario a recoger su escurridizo galardón. Pronunció un discurso de agradecimiento muy meditado haciendo especial mención a la problemática del cambio climático.









Y por fin el colofón y la sorpresa final la daría Morgan Freeman al otorgar el Oscar A Mejor Película a Spotlight rompiendo así todas las estadísticas que la ponían por detrás de El Renacido O Mad Max.





Y con esto se pone fin a una gala que, si bien retoma la dinámica del humor por encima de la temática musical de certámenes anteriores, el excesivo abuso de la reivindicación del Black Power le resta enteros a Chris Rock que si no habría sido un gran maestro de ceremonias en la línea de Ellen Degeneres. Con todo, la gala ha sido entretenida, ágil y variada donde las sorpresas en los premios mantenían el interés del espectador donde realmente no se puede decir que haya habido un ganador contundente ya que se han repartido bastante los premios contentando así a las grandes favoritas como viene a ser habitual en los últimos certámenes.





PALMARÉS





“Spotlight” Mejor Película:

Alejandro G. Iñárritu, por “El renacido (The revenant)” Mejor Dirección:, por “El renacido (The revenant)”

Leonardo DiCaprio, por “El renacido” Mejor Actor Protagonista:, por “El renacido”

Brie Larson, por “La habitación” Mejor Actriz Protagonista:, por “La habitación”

Mark Rylance, por “El puente de los espías” Mejor Actor de Reparto:, por “El puente de los espías”

Alicia Vikander, por “La chica danesa” Mejor Actriz de Reparto:, por “La chica danesa”

Spotlight” Mejor Guion Original: Josh Singer y Tom McCarthy, por “

La gran apuesta” Mejor Guion Adaptado: Charles Randolph y Adam McKay, por “

Del revés (Inside out)” Mejor Película de Animación: “

El renacido” Mejor Fotografía: Emmanuel Lubezki, por “

Mad Max: Furia en la carretera” Mejor Montaje: Margaret Sixel, por “

Mad Max: Furia en la carretera” Mejor Diseño de Producción: Colin Gibson y Lisa Thompson, por “

Ennio Morricone, por “Los odiosos ocho” Mejor Banda Sonora Original:, por “Los odiosos ocho”

Writing’s On The Wall (“007 Spectre”) Mejor Canción Original: Jimmy Napes y Sam Smith, por

Mad Max: Furia en la carretera” Mejor Montaje de Sonido: Mark Mangini y David White, por “

Mad Max: Furia en la carretera” Mejor Mezcla de Sonido: Chris Jenkins, Gregg Rudloff y Ben Osmo, por “

Mad Max: Furia en la carretera” Mejor Vestuario: Jenny Beavan, por “

Mad Max: Furia en la carretera” Mejor Maquillaje y Peluquería: Lesley Vanderwalt, Elka Wardega y Damian Martin, por “

Ex machina” Mejores Efectos Visuales: Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington y Sara Bennett, por “

Amy” Mejor Largometraje Documental: “

A girl in the river: The price of forgiveness” Mejor Cortometraje Documental: “

Stutterer” Mejor Cortometraje de Acción Real: “

Historia de un oso” Mejor Cortometraje de Animación: “

El hijo de Saúl” (Hungría) Mejor Película de Habla no Inglesa: “” (Hungría)

Gena Rowlands, Spike Lee Y Debbie Reynolds Oscar Honoríficos: