CINE Y VIDEOJUEGOS. UNA RELACION COMPLICADA

A pesar de que la crítica se suele cebar con este tipo de películas, hay que reconocer que tampoco las producciones son dignas de laudes ya desde sus orígenes. Los guiños al mundo de los videojuegos por parte del cine se pueden ver en películas comopero el binomio empezaria en 1993 donde Los primeros en dar el salto fueron Mario y Luigi concon un reparto de grandes actores comor aunque la adaptación no podía ser peor con argumento y situaciones absurdas para los simpáticos fontaneros de Nintendo y, por ende, cosechó unos resultados en taquilla y critica desastrosos. Aun así, Universal, no se rindió y volvió a adaptar otra mítica saga de videojuegos:. Esta película también resultó altamente vilipendiada por ser lucimiento absoluto de su protagonistaaunque creo que en esta ocasión es exagerado. Si, la adaptación como tal deja mucho que desear pero en el fondo la película entretiene y esa es la esencia del cine. Algo así le pasa a otra película:conen el que fue un alarde sobre todo de artes marciales y efectos especiales, vacío de contenido o de guion pero al fin y al cabo el videojuego del que proviene es también eso, personajes dándose de puñetazos… ¿Qué te puedes esperar?.

El siglo XXI comienza con unos resultados más esperanzadores para este subgénero. Las dos películas defueron un éxito de taquilla... personalmente me parecieron entretenidas con buen ritmo y adecuado equilibrio entre investigación y acción dondehace un buen papel como la carismática. Sin embargo no es suficiente para la crítica que sigue cebándose con este género sin piedad.inauguraba en 2002 la saga depara lucimiento de. Si bien esa primera película fue medianamente aceptable, las siguientes 4 películas irían perdiendo cada vez más calidad y éxito distanciándose a su vez de los videojuegos y creando una trama propia. Está previsto el estreno de la última entrega de la saga,para 2017.

El resto de años han sido de claros y sombras. De éxitos y fracasos, este subgénero ha ido perdiendo fuerza. Gran parte de esta mala fama viene de la mano del director alemán(considerado eleuropeo) con sus mediocres Películas comoEn esta ocasión la crítica si es justa al denigrar tales esperpentos ya que no hay por dónde cogerlos ni como adaptación ni por guion… ni siquiera como mero producto de entretenimientos. Son tales fracasos que casi llegan a convertir este género en algo maldito rozando la serie B renegando sus secuelas al ámbito doméstico únicamente. Todos estos despropósitos han creado ya precedente y parece que toda película basada en videojuego directamente debe ser tomada como algo nefasto y no siempre es así: Otros títulos comoson cintas también abucheadas inmerecidamente y son a tener en cuenta por su mejora técnica y en la historia más o menos cercana a la de los videojuegos aunque, igualmente no han triunfado tanto como cabría esperar. Aun con tan pobres resultados el hecho es que casi ha habido títulos relacionados con el mundo de los videojuegos cada año bien como adaptaciones o como homenaje a tal mundo como son los casos delo que da una idea que esta asociación, lejos agotarse, sigue dando sus frutos y parece que va a seguir haciéndolo

Y con todo llegamos a este año 2016. Por lo prontopor su simpatía, buen humor y personajes divertidos ha sabido conquistar al público (aunque no tanto a la critica que sigue siendo dura con ella) y ya está siendo un éxito para Sony. Pero otra historia es la dedondese atreve a adaptar este épico videojuego que cuenta con multitud de seguidores ansiosos de ver a sus personajes tanto del bando humano como el de los orcos en singular batalla. La película ciertamente es espectacular. Jones, como buen seguidor de la saga que ha declarado que es, se ha mostrado respetuoso con la historia y la esencia del videojuego. La película funciona como tal y los fans saldrán encantados… ¿y los que no lo son? Ahí es donde radican la mayoría de las críticas. La historia muestra demasiado personajes poco perfilados (da por sentado que ya se les conoce de los videojuegos. Craso error) y el espectador no acaba de empatizar con ellos. La historia es trepidante. Absorbe, embelesa por lo visual pero donde falla es en el trasfondo. Aun con todo me parece excesiva las críticas tan negativas que recibe ya que cumple a la perfección con la máxima del cine: Entretener. Y para navidades se estrena otro gran proyecto bastante retrasado ya en cuando a su estreno:que cuenta con la baza de la popularidad del videojuego de Ubisoft aunque ya cuenta con detractores al contar con un personaje principal inédito en la franquicia cuando todos los seguidores esperaban ver ao alos más emblemáticos de la saga… ¿volveremos a presenciar como la crítica se ceba con la película y esta cae como presumiblemente vaya a caer(por lo pronto la secuela prevista queda suspendida)?