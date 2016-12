MATT DAMON REGRESA A LA SAGA BOURNE: 29 DE JULIO EN CINES

es creación del escritor de novelas(1927 – 2001) que imaginó un superagente secreto potenciado física y psicológicamente encargado de las misiones más comprometidas y peligrosas a lo largo de todo el mundo pero que en una misión fallida pierde la memoria y comienza, con ello, una búsqueda hacia su propia identidad, la verdad y su propio autoconocimiento. Estas son las premisas de su primera novelaque perfectamente queda reflejado en la película homónima que abra la saga. Dirigida poren, inauguraría una nueva fórmula de hacer películas de espionaje: Ahora el protagonista no es un fiel lacayo de su gobierno que cumple las misiones que se le encargan como podrían ser James bond o Ethan hunt, ahora el protagonista es una persona atormentada, que se cuestiona las ordenes, que busca respuestas y hasta su propio lugar en el mundo. Las películas de Bourne, así, se caracterizan por su grado de realismo, de comportamiento y reacciones de los personajes verosímiles. Operan según instinto y sus propias capacidades físicas sin ayuda de gadgets o súper tecnología. Es una fórmula que funcionó de tal manera que la película sería un éxito de taquilla recaudando 214 millones de dólares. Tanto es así que se quiso entender que el género de películas de espías tenía que tomar ese rumbo y el propiodeensigue ese patrón de hombre rebelde, duro, sin miramientos ni contemplaciones motivado por pasiones humanas y no tanto el cumplimiento del deber.

No es este el primer caso de un relanzamiento de un personaje tras años sin aparecer, tal fue el caso deque volvió a la cartelera de la mano dey protagonizado poren lo que es un reboot de la franquicia contando los orígenes del famoso analista de la CIA creado por el escritor. No obstante este resurgir del personaje no gozó de buena aceptación y se cuestiona su continuidad. Esperemos que no sea el caso de estaque, si atendemos a la continuación novelesca del personaje que lleva el escritor(tras la muerte de) con otros nueve libros más, podríamos estar hablando del resurgir con fuerza de este superespía con futuras secuelas o incluso otra sobre el personaje dede nuevo con. Como siempre, dependerá de la acogida que tenga de crítica y taquilla.