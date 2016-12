Lo último de la saga de EA

Hace escasas semanas EA DICE (una división de Electronic Arts ) lanzaba la esperada secuela de Mirror's Edge, Mirro's Edge Catalyst.8 años han pasado desde las primeras aventuras de Faith, mensajero que recorre Glass, una mega ciudad, eludiendo a las autoridades de una sociedad donde la comunicación está controlada. Mirror's Edge es un juego en primera persona donde la protagonista realiza acrobacias inspiradas en el parkour, y que desde 2008 a 2012 se lanzó en versiones para distintas plataformas (PS3, XBOX 360, Windows PC, iOS e incluso Windows Phone). 3 grandes novedades caracterizaron este juego, la protagonista era precisamente eso, un personaje femenino, los escenarios eran luminosos, con obstáculos brillantes y cielos azules, y finalmente se valoraba más la huida que la confrontación. Un detalle que daba realismo a la perspectiva de primera persona es ver las propias piernas y brazos entrando y saliendo del campo de visión.Para esta versión, además de las mejoras técnicas propias del paso de todos esto saños, encontramos dos grandes novedades. Los recorridos no son fijos, como en el Mirror's Edge original, sino que Faith Connors puede recorrer la ciudad escogiendo distintas rutas para llegar a su detsino. Como complemento a los recorridos principales, tenemos juegos colaterales, misiones y puzles a completar aunque no afectan al desarrollo principal del objetivo del juego. Otra mejora es el progreso, que se obtiene al avanzar en el juego y al conseguir puntos de experiencia. Estos últimos se obtienen al completar misiones, puntuar en carreras, en general al jugar y conseguir objetivos en el juego. El progreso nos permitirá liberar nuevas habilidades y movimientos de Faith.Mirror's Edge Catalyst se ha lanzado para Windows PC, PS 4 y XBOX ONE, recibiendo valoraciones bastante positivas. Se valora mucho su dinamismo, pero también ha recibido comentarios negativos por su historia y personajes y por tener algunos bugs técnicos.Aquí os dejamos un video del juego: