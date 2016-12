ESTRENOS NAVIDEÑOS 2016

Ya se ven turrones en los supermercados, las luces en nuestras ciudades, si, la navidad está cada vez más cerca. Son momentos de banquetes, reuniones familiares, regalos, ilusión y… ¿porque no? También cine. Y las propuestas navideñas de este año contentarán a todos por su diversidad y calidad. El pistoletazo de salida lo da, como no, S tar Wars Rogue One con la parafernalia y movimientos masivos de fans que ello conlleva, a la que le seguirá de cerca otro esperado título por todos los fans: Assassin`s Creed. Pero tenemos películas mucho más discretas y tranquilas como Belleza Oculta, Pasajeros o Silencio donde se apela a historias humanas, intimistas de sentimientos, valores y planteamientos que hacen reflexionar. Y como también son fiestas para los más pequeños, se podrán distraer con la película de animación ¡Canta!









Todas las navidades han sido marcadas por un megablockbuster. La trilogía de El Señor de los Anillos (Peter Jackson 2001, 2002, 2003), Avatar (James Cameron 2009) o, más recientemente, la trilogía de El Hobbit (Peter Jackson 2012, 2013, 2014) dan buena prueba de ello. Desde el año pasado este blockbuster lo marca la saga Star Wars. A la espera del Episodio VIII que se estrenará en las navidades del año que viene, los fans de la saga tienen una cita el 16 de diciembre con Rogue One: una historia de Star Wars. El film relata una historia que cronológicamente se sitúa entre los episodios III y IV y viene a mostrar como los rebeldes se hacen con los planos de la Estrella de la Muerte. Por lo visto en los tráileres el film de Gareth Edwards (Monsters, Godzilla) y protagonizado por Felicity Jones (que recientemente la hemos visto junto a Tom Hanks en Inferno) va a ser más una película bélica y de infiltración donde el misticismo y los sables laser quedarán relegados a un segundo plano. Paradójicamente, es un planteamiento más en la línea de la saga Star Trek. ¿Se “startrekizará” con ello Star Wars? Es de confiar que mantenga su propia entidad y elementos distintivos de la saga aunque la ausencia de los Jedi se hará notar.





Tradicionalmente las navidades empiezan con el sorteo de navidad del jueves 22. Aprovechando la coyuntura, se estrena el biopic Michelle y Obama. Su director Richard Tanne sitúa la acción en 1989 cuando el futuro presidente de los Estados Unidos conoce a la que será su mujer desde 1992. una trama romántica y tierna para empezar estas navidades que lleva ideándose desde 2007 antes de ser electo Obama como el primer presidente afroamericano de USA. los actores Parker Sawyers y Tika Sumpter son los encargados de dar vida a tan mediática pareja. Sin embargo por ser una historia muy localista y endémica del país de las barras y estrellas, se espera que su paso por las taquillas españolas sea breve y discreto. No será así el siguiente estreno que nos espera tan solo un día después: Assassin´s Creed se está dando un respiro en las consolas pero no así en los cines. Se estrena, por fin, su largamente esperada versión cinematográfica bajo la dirección de Justin Kurzel (Macbeth) y los actores en alza Michael Fassbender (el Magneto de la Nueva Saga X-men) y Marion Cotillard (acaba de estrenar junto a Brad Pitt la excelente pelicula de Robert Zemeckis: Aliados) que se espera que sea un éxito en taquilla aunque no se sabe si de critica que parece una ley no escrita el hecho de ser especialmente duros con las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla (algunas veces desmedida e injustamente). También el 23, aprovechando las vacaciones de los peques, la industria no les deja de lado con una producción dedicada a ellos. En esta ocasión es ¡Canta! De la factoría Illumination que ya nos trajo Mascotas este verano. En esta ocasión los más pequeños se podrán divertir con un peculiar concurso de talento en el mundo animal organizado por el koala Buster Moon quien tiene la voz de Mathew McConaughey. Después de este torrente de acción y desenfado toca ponerse serios para recibir Belleza Oculta (David Frankel) que se plantea como el estreno sentimental de estas navidades. La historia pivota alrededor de un plan poco convencional que tienen los amigos de Howard Inlet (Will Smith) para sacarle de un estado de depresión profunda que tiene tras sufrir un severo revés en su vida. En ella Will Smith de nuevo demuestra sus tablas de actor dramático que ya demostrara en películas como en busca de la felicidad (Gabriel Muccino, 2006) o la verdad duele (Peter Landesman, 2015) y que se postula como candidato a los Óscar 2017. Junto a él, le harán replica actores de la talla de Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren y Edward Norton.









Para despedir el año seguimos en un registro serio con películas como Pasajeros donde los actores de moda Jennifer Lawrence y Chris Pratt, se ponen bajo las órdenes del cineasta noruego Morten Tyldum (responsable de las excelentes Headhunters y The Imitation Game) para relatarnos una historia en una nave espacial en la línea de las intimistas Solaris (Steven Soderbergh, 2002) o Moon (Duncan Jones, 2009) o la clásica 2001 una odisea en el espacio. En la trama, ambos actores interpretan a Jim Preston y Aurora respectivamente que, juntos, tendrán que averiguar por que son los únicos pasajeros que han despertado 60 años antes de lo previsto dentro de una larga travesía por el espacio. Y otra película por la que quitarse el sombrero y firme candidata a los Óscar 2017 será Silencio donde el aclamado director Martin Scorsese nos presenta un drama con tintes históricos donde Liam Neeson, Andrew Garfield y Adam Driver vivirán de cerca el suplicio que vivieron los cristianos en el Japón del siglo XVII. La historia habla de la entrega de los religiosos hacia su misión como hombre de Dios y como las dificultades que esta puede acarrear pueden llegar a minar su vocación hasta el punto de perder la fe. Una película dura para estas fechas navideñas pero por su plantel y calidad merece la pena verla.





Para Reyes tenemos Mine (Fabio Guaglione Y Fabio Resinaro) contando los avatares de un soldado (Armie Hammer) que queda solo y perdido en el desierto tras una misión fallida. La historia es una representación del afán de supervivencia en un entorno hostil y los estragos en la psiquis humana ante la soledad y el desfallecimiento ante unas condiciones infrahumanas. En ese sentido podría compararse al angustioso film 127 horas (Danny Boyle). Mena (Doug Liman) con Tom Cruise interpretando a Barry Seal, un expiloto metido en una importante misión encubierta para investigar el comunismo creciente en América central así como para combatir los carteles colombianos de la droga. Un thriller de suspense, acción y la crudeza del mundo de los traficantes de droga cuya mayor baza precisamente es la presencia de Cruise en el plantel. Sino sería una película que pasaría muy desapercibida. Por último, está la española Contratiempo (Oriol Paulo) una sórdida trama de suspense con un reparto a la altura de Mario Casas, Bárbara Lennie o José Coronado. En ella el protagonista se enfrenta a una imputación de asesinato de la que se declara inocente y para lo cual contrata a Virginia Goodman para que le ayude a preparar su defensa pero nuevas pruebas en su contra le complicarán su estrategia. Nueva apuesta de Atresmedia cine que, ante todo, cuenta con la cara de Mario Casas como principal reclamo ya que la historia tampoco apunta maneras.









Como se ve, aparte de los 2 blockbuster que abren la temporada navideña, tendremos una cartelera marcada por los títulos de cine intimista, sentimental y reflexivo dejando así de lado la pirotecnia que el cine comercial nos tiene acostumbrado. Cine para todos los gustos para disfrutar en familia.