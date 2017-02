NOMINACIONES A LOS OSCAR: MEJOR PELICULA DE ANIMACIÓN

La La Land y la de la compañía Disney. En el caso de esta última se ha podido comprobar en categorías como mejores efectos especiales y también en esta que nos ocupa. En los últimos años ha sido la gran ganadora llevándose la estatuilla con títulos como Big Hero 6 (2015) o Frozen (2014) casi llegando a los niveles de la todopoderosa Pixar (por cierto… filiar de Disney). En esta ocasión son dos las películas que presenta batalla y son las grandes favoritas: Vaiana y Zootrópolis. A la zaga les sigue Kubo y las 2 Cuerdas Mágicas que, pese a ser de la modesta productora Laika, ha demostrado estar a la altura de las dos anteriores y justa merecedora del galardón. Y… por detrás siempre quedan sendas candidaturas destinadas a la animación independiente más modesta y tradicional representado por los Studio Ghibli esta vez con la coproducción francesa La Tortuga Roja. Y otra como representación de la técnica Stop-Motion cuya representante es la película franco-suiza La Vida de Calabacín El próximo 26 de febrero se celebrará la 89 gala de los premios Oscars. Y lo que queda claro en este certamen es la hegemonía dey la de la compañía Disney. En el caso de esta última se ha podido comprobar en categorías como mejores efectos especiales y también en esta que nos ocupa. En los últimos años ha sido la gran ganadora llevándose la estatuilla con títulos comocasi llegando a los niveles de la todopoderosa(por cierto… filiar de Disney). En esta ocasión son dos las películas que presenta batalla y son las grandes favoritas:. A la zaga les sigueque, pese a ser de la modesta productoraha demostrado estar a la altura de las dos anteriores y justa merecedora del galardón. Y… por detrás siempre quedan sendas candidaturas destinadas a la animación independiente más modesta y tradicional representado por losesta vez con la coproducción francesa. Y otra como representación de la técnicacuya representante es la película franco-suiza









Zootrópolis parte como favorita. Dirigida por Byron Howard (Bolt Y Enredados) y Rich Moore (Rompe-Ralph) muestran La historia de ilusión y alegría de la conejita Judi Hopps y la del astuto zorro Nick Wilde. Esta singular pareja encarnan dos visiones del mundo muy distintas; la optimista, luchadora, y activa representada por Hopps frente a la vida de engaños, cómoda y jactanciosa encarnado por el zorro Wilde (por cierto, inspirado en la imagen del Robin Hood animado de Disney). Este contraste de caracteres, la historia detectivesca así como el trasfondo de integración y convivencia interracial en una sociedad idílica que transmite la película ha sabido cautivar a crítica, público y gran parte de académicos de premios como el Annie, El PGA o Los Globos de Oro. Si seguimos las mismas pautas el Oscar será la siguiente estatuilla de su palmarés. Eso si se lo permite Vaiana. esta película dirigida por los veteranos de la casa John Musker Y Ron Clemens (responsables de películas como La Sirenita o Aladdin cuya estética está claramente presente) es una reflexión sobre la toma de decisiones, sobre el riesgo al cambio frente al inmovilismo de lo conocido y a ser luchador y emprendedor. V iene a ser el reemplazo de la exitosa y galardonada Frozen. Los efectos del agua y del mar así como los paisajes están maravillosamente conseguidos y el alivio cómico representado por el semidiós Maui (una suerte de genio de Aladdin mezclado con Hércules) hace que la película merezca la pena. Sin embargo el frío paso por los otros premios hace que la balanza se decante hacia su competidora. Otra película que podría ponerle difícil el triunfo a la favorita es Kubo y la 2 Cuerdas Mágicas. Esta nos muestra en clave de estética japonesa, la historia de Kubo un contador de historias callejero y cómo tendrá que reunir las 3 partes de la armadura de su padre para hacer frente a una ancestral amenaza que lleva acuciando a su familia desde que tiene uso de razón. Dirigida por Travis Knight (responsable de El alucinante mundo de Norman Y Los Boxtrolls ) es una delicia donde las metáforas visuales y la animación es abrumadora y la hace merecedora, por fin, del ansiado reconocimiento a su productora la Factoría Laika que ha visto como se le ha escapado en certámenes anteriores. Sería una grata sorpresa su premio sino en este apartado en el de mejores efectos especiales a la que también esta nominada.

Se presenta también en esta categoría La Tortuga Roja. Una coproducción franco-belga-japonesa que muestra en un formato de dibujos animados tradicionales sin diálogos las aventuras de un náufrago que acaba en una isla desierta y cuyos intentos de salir de ella son boicoteados por una misteriosa tortuga roja con la que acabará entramando amistad. Película en coproducción entre Wild Bunch Why Not Productions y el Studio Ghibli y dirigida por Michael Dudok de Wit recurre a la animación tradicional a la que nos tiene acostumbrados el estudio japonés. La historia es un poema visual a toda una vida con multitud de reflexiones sobre la soledad, la lucha, la convivencia, la familia y el devenir inexorable del tiempo. El film aun no siendo de los mejores trabajos del Studio Ghibli, ya ha recibido un reconocimiento especial en el Festival de Cannes 2016. Por último compite otro film de origen francés y que también ha recibido laudes en Cannes: La Vida de Calabacín. Sin duda es la propuesta más modesta de todas. Se trata de una coproducción franco- suiza dirigida por el debutante Claude Barras . La historia, basada en la novela Autobiografía de un Calabacín de Gilles París , narra la historia de Calabacín que tiene que afrontar la muerte de su madre y como, en su internamiento en un orfanato con chicos con historias como la suya, acaba cogiendo seguridad en si mismo, encontrando el amor y cogiendo las riendas de su vida. Es un canto a la amistad, al compañerismo y las buenas acciones y decisiones que van conformando cada paso en la vida. Aunque correcta, queda muy alejada de sus competidoras.

Pixar y como su film Buscando a Dory ha quedado fuera del certamen. La película viene a ser la segunda parte de Buscando a Nemo que ya ganó el Óscar en 2004. Quizá por considerar que la temática es demasiado parecida a aquella película y no aportar nada nuevo los académicos han decidido obviarla. Mascotas, ¡Canta!, Cigüeñas y Dreamworks y sus Trolls También han sido descartadas. Como puede verse la hegemonía es de Disney y esta es una categoría prácticamente dedicada a ella.