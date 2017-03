ENTREVISTA EXCLUSIVA A MARTÍN GARRIDO - DIRECTOR DE MORDIENDO LA VIDA

En esos años Paul Naschy era famoso por el hombre lobo y era un descrédito contratarlo en una película, de hecho nadie lo hacía. No sé cuántos años llevaba esperando oir el teléfono que nunca sonaba. Yo no hubiera contratado ni loco a Jacinto, fue Eduardo que me lo pidió por favor. Por lo visto estaba pasando una depresión de caballo porque se habían olvidado de él. Aunque ahora, hay que reconocer que si no fuera por su presencia en la película, supongo que no sería de culto. De todas formas hizo bien su papel, aunque se le dobló porque él no sabía.