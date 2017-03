HARDCORE HENRY - CINE DE CULTO

Hardcore Henry

se sostiene sobre un hilo argumental fino, casi inexistente, pero que sabe conducir el avance del filme sin ningún problema. Sabedor de esto, el director intercala momentos de humor -- con otros decididamente dramáticos, desarrollando paralelamente la trama de) junto a la del propio Henry. No es un divertimento descerebrado, y aun con una justificación mínima, la violencia queda aceptada y legitimada por completo.lleva el peso de la trama sobre sus hombros con gran acierto y nos ofrece algunos de los momentos más divertidos y brillantes del filme. Las escenas de violencia, numerosas y variadas, son un auténtico recital de recursos cinematográficos. Nos ofrece a lo largo de 95 minutos, puntos de vista insólitos, coreografías a pie, en vehículo o usando el escenario como si fuera un personaje más. Una vision novedosa que nunca antes se había plasmado con tal acierto en la gran pantalla. Revoluciona en cierta manera el género como otras cintas modernas, --, han hecho más tarde. En esta ocasión, más es mejor, y el espectador asiste gozoso al espectacular recital a manos de Naishuller. Es imposible despegar la vista de la pantalla. Consciente de su condición, el realizador juega con el espectador llevando la fórmula casi al extremo de parodia, como en la aplaudida última escena del filme. Pero ni aun así consigue sacar al espectador del juego en el que está inmerso. Quien busque una trama profunda, no la encontrará, quien busque escenas de acción con una calidad sobresaliente, si que saldrá mejor parado. No hay que baremar esta película más que consigo misma, sus propios logros, que no son pocos y dejarse llevar por una de las cintas más sorprendentes del pasado 2015.