LIBROS DE CINE - JARDÍN DE INFANCIA, El cine de terror y los niños

No hay nada más sobrecogedor y terrorífico en imagen que un niño mirando a la cámara fijamente, perdido, sin palabras ... ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es una víctima o un actor del mal? Y es que, el Séptimo Arte se ha recreado, desde antes del sonoro, en la infancia, sus pequeñas ilusiones, sus miedos, sus mentiras y, por qué no decirlo, su maldad. Los niños han sido en el cine protagonistas principales en historias de terror, sobrenaturales, psicológicas, de ciencia ficción, transportándonos como nadie a lugares fuera de nuestros estrechos límites.





Portada del libro





Pocas imágenes suscitan tanta inquietud como la de un niño en una película de terror. Esas subversión de los roles, el asignar a un ser puro e inocente esa pátina de maldad es algo que universalmente, tanto dentro como fuera del cine, ha producido temor. La cultura popular ha contado con decenas de estos tiernos infantes desde hace siglos. Ya desde los cuentos clasicos, donde unos aparentemente inocentes Hansel y Gretel acababan empujando a la bruja dentro del horno, hasta las apariciones espectrales del filme Sinister y su secuela. Novelas, cine, videojuegos, cómics, este arquetipo universal ha transitado por todos los soportes posibles. El escritor José Vicente Rojo pone su ojo analitico en el septimo arte en su libro "Jardín de infancia, el cine de terror y los niños" y de forma amena y concienzuda nos descubre unos cuantos de estos "enfants terribles" de la gran pantalla.





Pero no solo encontraremos infantes aterradores. El libro tiene una amplia visión del rol del niño en el cine de terror. Alterna entre cintas en las que la presencia del niño es mas bien sugerida como una mera excusa que sirve para el avance de la trama como en Al final de la escalera y otras en las que es la victima inocente como en La Mano que mece la cuna o la trilogía de Poltergeist. Se centra en filmes donde son los villanos de la función como la recordada Quien puede matar a un niño de Ibáñez serrador, El buen hijo o Los chicos del maiz. Pero también ahonda en aquellos filmes ya de cuño mas sobrenatural como The Ring, el clásico indiscutible de Friedkin, El Exorcista, o El Pueblo de los malditos, una de las cintas de John Carpenter que suelen pasar más desapercibidas. Se centra en todas las épocas del cine y tiene el acierto de fijarse, por lo general, en filmes notables que llevaran al lector a redescubrir ciertas cintas bajo otra perspectiva después de haber leído sobre ellas en el presente volumen.





Linda Blair, como regan, en El Exorcista (1973)





niños en la cinta y el rol que estos desempeñan en el argumento. Continua un comentario crítico del autor analizando la cinta bajo su punto de vista y se cierra cada análisis con una completa filmografía del director citado. Esto permite poder leer el libro de manera pausada, a trozos, pudiendo husmear entre las decenas de películas reseñadas de manera independiente. Cada uno de los 44 filmes ocupara entre cinco y siete páginas dentro de la guía, lo cual permite dar la suficiente informacion al lector sin dejarse absolutamente nada en el tintero.



Haley Joel Osment en El Sexto Sentido.

Cada una de las 44 películas que componen el volumen se articulan de una manera idéntica. Una sinopsis de la película seguida de un apartado que detalla la presencia deen la cinta y el rol que estos desempeñan en el argumento. Continua un comentario crítico del autor analizando la cinta bajo su punto de vista y se cierra cada análisis con una completa filmografía del director citado. Esto permite poder leer el libro de manera pausada, a trozos, pudiendo husmear entre las decenas de películas reseñadas de manera independiente. Cada uno de los 44 filmes ocupara entre cinco y siete páginas dentro de la guía, lo cual permite dar la suficiente informacion al lector sin dejarse absolutamente nada en el tintero.

Jardín de infancia: El cine de terror y los niños sirve de guía crítica y puede leerse como tal sin ningún problema. Pero cuando realmente le sacaremos jugo es cuando usemos el libro a modo de cuaderno de campo a la hora de elegir uno de los 44 filmes que en él se diseccionan. Podremos o no coincidir con la opinión del autor -es algo que realmente no importa-, pero tendremos un comentario critico sobre el que vertebrar el visionado de manera mas objetiva. En el libro no están todas las que son y quizás falten títulos esenciales de la época dorada del Hollywood o títulos de ciertas productoras de serie B clásicos, pero recoge producciones de todas las épocas que permiten al lector adquirir una visión amplia del tema.

Ficha técnica

Autor: José Vicente Rojo

Páginas: 318

Editorial: Tebar Flores

Idioma: Español

Formato: Tapa Blanda