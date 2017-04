NUEVO Y ESPECTACULAR TRAILER DEL REBOOT DE LA MOMIA CON TOM CRUISE

Ya está disponible en calidad HD el nuevo tráiler en español de LA MOMIA, nueva y espectacular versión cinematográfica de la leyenda que ha fascinado al mundo desde su estreno original en 1932 dirigida por Karl Freund y protagonizada por un inolvidable Boris Karloff. Esta nueva versión, dirigida por Alex Kurtzman y protagonizada por Tom Cruise, se estrenará el próximo 9 de junio en España. De momento el trailer promete buenas dosis de acción y una visión innovadora de esta historia universal.









Para completar el reparto, se unen a Tom Cruise intérpretes de la talla de Annabelle Wallis (el próximo estreno Knights of the Round Table: King Arthur, la serie "Peaky Blinders"), Jake Johnson (Jurassic World) y Courtney B. Vance (la serie "American Crime Story: The People Versus O.J. Simpson"). Y el ganador de un Oscar Russell Crowe (Gladiator).