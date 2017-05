LIBROS DE CINE - Tales From The Darkside: Los guiones nunca rodados - Joe Hill

En 2015, Joe Hill planeó el relanzamiento de la mítica serie de televisión Tales From The Darkside. El proyecto nunca alcanzó la luz verde, pero ahora el genial autor de Locke & Key ha transformado sus guiones para esa propuesta en una colección de escalofriantes relatos acompañados de las ilustraciones de Charles Paul Wilson III. Una lectura que no defraudará a ningún aficionado al auténtico terror.







Portada de "Tales from the darkside"

Tales from the Darkside fue una serie de televisión de corte terrorífico y capítulos auto conclusivos que debutó en el año 1983. Manteniéndose en antena hasta 1988, abarcó cuatro temporadas y 90 capítulos con una calidad irregular que alternó episodios memorables con otros que no lo fueron tanto. La serie fue apadrinada por el realizador George Romero, quien venía de empalmar varios éxitos cinematográficos consecutivos con “Zombi”, “Creepshow” y “El día de los muertos”. Entre su elenco de guionistas tenemos nombres tan destacados en el género como el de Harlan Ellison, Clive Barker, el propio George Romero o el mismísimo rey de terror, Stephen King. La serie rápidamente alcanzó el estatus de culto y cautivo a toda una generación de jóvenes televidentes entre los que se encontraba un jovencísimo Joe Hill.









Joe Hill, nacido como Joseph Hillstrom King en 1972, es hijo del escritor Stephen King -dato que mantuvo oculto durante bastante tiempo- y la también escritora Tabitha King. Su debut con la antología de relatos “Fantasmas” en el año 2005 le valió el prestigioso Premio Bram Stoker a mejor colección de relatos aquel mismo año. Su primera novela larga, “El traje del muerto” (2007) fue un completo éxito de ventas, pero fue con Cuernos (2010) con la que consiguió renombre mundial. A esta le siguieron “Nos4a2” en 2013 y “The fireman” en 2016. Del mismo modo el cómic le es familiar habiendo tocado el género del noveno arte con las estimulantes “Locke & Key”, o la miniserie “La capa





El escritor Joe Hill

Tales From the Darkside de Joe Hill", calco fiel al noveno arte de aquellos guiones, que con un resultado sobresaliente nos permitió entrever lo que pudo ser y no fue. La colección, cabe decir, llego a mano de Panini Comics a España en un magnifico tomo recopilatorio que salió a la venta en marzo de 2017. En 2015 la cadena de televisión CW encargó a Joe Hill un guión para un reboot de la serie "Tales from the Darkside". Emocionados ante la calidad del material entregado por el escritor, le encargaron dos libretos más y pronto se inició la preproducción de la serie. Llegándose a filmar dos de aquellos guiones finalmente la cadena de televisión no dio luz verde al proyecto -la versión oficial habla de temas económicos- quedándose todo el proyecto guardado en un cajón. La editorial IDW se hizo con los derechos de aquel material a formato cómic y reunió de nuevo al equipo que había llevado a cabo la serie Locke & Key, Joe Hill y Gabriel Rodríguez, para llevarlo a cabo. El resultado fue "", calco fiel al noveno arte de aquellos guiones, que con un resultado sobresaliente nos permitió entrever lo que pudo ser y no fue. La colección, cabe decir, llego a mano de Panini Comics a España en un magnifico tomo recopilatorio que salió a la venta en marzo de 2017.

Charles Paul Wilson III" puso a la venta los guiones originales nunca rodados de aquella serie. Más de 128 páginas de texto, adornadas con alguna ilustración eventual, que a modo de libreto nos daba una idea de la visión que el propio Hill quería darle al proyecto. Con un magnifico y clarificador prologo seguido de 125 páginas de guion puro y duro, al fin y tras varios años rondando por despachos, el lector podía disfrutar de este material. Con tres historias en su interior: "Se abre una ventana", "El Sonámbulo" y "La caja negra" (que estaba proyectada como episodio piloto) constituye una autentica rareza editorial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un guion puro y duro que previamente había sido rodado, nunca emitido y finalmente adaptado a cómic. La calidad de las historias es algo desigual, si bien "La Caja negra" es una relato impresionante, con mucho la mejor del tomo, "Se abre una ventana" es un divertimento ligero que mezcla humor negro y terror de manera más bien poco trascendente. "El sonámbulo" tercera historia del recopilatorio, recupera de nuevo el nivel y nos retrotrae a esos capítulos de la propia "The Dark side" original, o la más conocida "historias de la cripta" con aquellas historias donde la moraleja y el castigo, siempre dotados de una pátina macabra, vertebraban la historia. El computo global, no obstante, aprueba con nota. A finales de 2016 IDW junto a Joe Hill y el dibujante "puso a la venta los guiones originales nunca rodados de aquella serie. Más de 128 páginas de texto, adornadas con alguna ilustración eventual, que a modo de libreto nos daba una idea de la visión que el propio Hill quería darle al proyecto. Con un magnifico y clarificador prologo seguido de 125 páginas de guion puro y duro, al fin y tras varios años rondando por despachos, el lector podía disfrutar de este material. Con tres historias en su interior: "Se abre una ventana", "El Sonámbulo" y "La caja negra" (que estaba proyectada como episodio piloto) constituye una autentica rareza editorial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un guion puro y duro que previamente había sido rodado, nunca emitido y finalmente adaptado a cómic. La calidad de las historias es algo desigual, si bien "La Caja negra" es una relato impresionante, con mucho la mejor del tomo, "Se abre una ventana" es un divertimento ligero que mezcla humor negro y terror de manera más bien poco trascendente. "El sonámbulo" tercera historia del recopilatorio, recupera de nuevo el nivel y nos retrotrae a esos capítulos de la propia "The Dark side" original, o la más conocida "historias de la cripta" con aquellas historias donde la moraleja y el castigo, siempre dotados de una pátina macabra, vertebraban la historia. El computo global, no obstante, aprueba con nota.

Portada de la edición en cómic de la obra.



TALES FROM THE DARKSIDE Los guiones nunca rodados" funciona tanto como libro por sí mismo como por su labor de complemento a la versión cómic. Da al lector la oportunidad, pocas veces a su alcance, de disfrutar de un guión cinematográfico en su estado más puro. Quizás es este formato el que más pueda acercarnos a la visión más pura que tiene el autor de una obra cuando la escribe. No hay un filtro de lo que un dibujante interprete de unas indicaciones de un guionista aportando una visión propia. No se somete a la interpretación de un director ni a las limitaciones del formato cinematográfico o televisivo. Y debido a su carácter sintético y directo no se pierde -prácticamente- nada en la traducción. En conclusión, "funciona tanto como libro por sí mismo como por su labor de complemento a la versión cómic. Da al lector la oportunidad, pocas veces a su alcance, de disfrutar de un guión cinematográfico en su estado más puro. Quizás es este formato el que más pueda acercarnos a la visión más pura que tiene el autor de una obra cuando la escribe. No hay un filtro de lo que un dibujante interprete de unas indicaciones de un guionista aportando una visión propia. No se somete a la interpretación de un director ni a las limitaciones del formato cinematográfico o televisivo. Y debido a su carácter sintético y directo no se pierde -- nada en la traducción.

Hay que abordar este libro sin prejuicios, teniendo en cuenta el escollo inicial, que supone el propio formato. No obstante, la reciente “Harry Potter y el legado Maldito” ya puso de manifiesto que la adaptación literal de un guion -en ese caso era de una obra teatral- no debería ser ningún problema para la mayoría de los lectores. La prosa brillante de Joe Hill y la calidad de las historias justifica su adquisición para todos los fans del autor o los amantes del terror en cualquiera de sus vertientes, tanto televisiva como escrita. Panini edita “TALES FROM THE DARKSIDE Los guiones nunca rodados” en un tomo de 128 páginas en tapa dura con portada e ilustraciones interiores de Charles Paul Wilson III. Disponible en librerías desde finales de Abril de 2017.



