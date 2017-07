REGRESO AL PASADO: LOS ´80 MAS VIVOS QUE NUNCA EN EL CINE Y TELEVISIÓN ACTUALES

…no, no he cogido un antiguo catálogo de los viejos títulos en VHS de uno de esos olvidados videoclubs. Todas estas películas tienen en común que han sido re versionadas recientemente. ¿La explicación? La recientemente estrenadatiene la clave de este fenómeno. En ella el antagonista es un actor venido a menos que en 1985 triunfaba como niño prodigio en las televisiones y 30 años después sigue anclado en esa década. Aquellos eran unos años marcados por la música disco, los walkmans, las cassettes y los VHS… no había internet, ni móviles… para muchos ha sido una generación que nos ha marcado nuestra forma de ser y pensar. Y ahora tanto los que producen como los que consumimos productos audiovisuales (la televisión no se queda tampoco al margen) nos hemos criado viendo aquellas películas y series ochenteras. Y ese recuerdo, esa añoranza, esa nostalgia es la que hace que todo aquello vuelva en forma de remakes, reboots, alusiones y homenajes varios ya no solo con la idea romántica de revivir aquella época dorada sino también hacérsela participe a las nuevas generaciones que no la vivieron.