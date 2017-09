BLU-RAY: ALIEN COVENANT Y EL PODER DEL FANDOM

No debe ser fácil arriesgar con un nuevo proyecto en relación a uno de los grandes iconos del cine, y mucho menos después de las grandes y duras críticas que sufrió su anterior intento. Al igual que no debe ser fácil ponerse en la piel de un director que se ha visto condicionado por parte de su público. Por ello, hoy más que nunca empatizo con el señor Ridley Scott.

No hay que olvidar nunca que el universo Alien ha tenido en su haber grandes títulos que ya forman parte de la industria como clásicos imprescindibles de la ciencia ficción. Pero a su vez, aparecen nombres de los que es mejor no acordarse demasiado, como parte de Alien³ y la tan discutida Alien: Resurrección.

Es por ello, que Prometheus , la gran apuesta de 2012, sufrió la crítica, a mi juicio desmedida por cierta parte del público, a pesar sus buenas intenciones de las que hablaré más tarde. Es por estos antecedentes por los que creo que Ridley Scott no ha querido arriesgar apenas con Alien: Covenant, aunque viendo las críticas cosechadas, no tenía mucho que perder.