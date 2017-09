ESTRENO EN DVD Y BLU RAY DE PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR

El próximo 6 de octubre se pondrá a la venta en DVD y Blu-ray la última entrega de la franquicia. En esta entrega el inefablese enfrentará al. Para ello se verá obligado a contar con la compañía de, una joven y brillante científica,, hijo dey su viejo “amigo” el capitán). Se embarcarán así en otra aventura que, por su contenido, tiene sabor a reinicio de la saga dado que la anterior entrega no gozó de buena prensa. Hagamos un repaso a lo que ha sido la trayectoria de esta saga que ya tiene 14 años en su haber.

En 2003 el subgénero de las películas de piratas anda en sus horas más bajas. Seria, el productory el directorquien lo retomarían paradójicamente inspirándose en la atracción de disneyland piratas del caribe. La apuesta era arriesgada peroresultó ser todo un éxito. El principal artífice fue su protagonistaun socarrón, descuidado e indolente capitán pirata venido a menos muy alejado de los cánones clásicos de héroe aventurero y justiciero que nos tenían acostumbrados. Ese toque inconfundible es inherente aque se ha ganado el afecto de la audiencia y se ha convertido en un pilar tan claro e indisoluble de la franquicia que el propioha dicho que no habrá una sexta entrega sin él a pesar de que el actor no está en su mejor momento ni personal ni profesional. La réplica y genial contrapunto en esta primera aventura la hace el. El componente amoroso vendría de la mano del herrero(un soso) y

Esta vendría en 2011 concon notables novedades. Por lo prontofue sustituido por el directory se prescindiría de los papeles de. La trama giraría en torno al temidoy la contrabandistaque mantiene una relación amor-odio con Sparrow. El MacGuffin en esta ocasión es la añorada. Y el componente romántico lo aportan el clérigoy la sirena. A pesar de que la película es entretenida y también rompe esquemas de recaudación, no acaba de cuajar. La relación romántica no funciona al ser demasiado tangencial.no resulta un villano temible ya que el personaje es plano y el entretenimiento queda reducido a las escenas de acción más centrada en la grandilocuencia que en la aventura en sí, y los clichés graciosos y manidos de. El futuro de la saga pasa por darle nuevos aires.

Llegamos a este año donde se estrenócon nuevos directores:y el regreso de personajes como… y el hijo de amboslo que es un regreso a los cánones de: El propio planteamiento del malvadocomo un no muerto condenado a vagar por la eternidad es clara referencia al eje central de la primera de las películas. De nuevo se vuelve a ver el binomioque ya se vio que funcionaba y aparece el componente romántico con la figura de. El transcurso de la película deja entrever un posible nuevo rumbo de aventuras centradas en esta nueva pareja en previsión de una posible (aunque improbable) salida dede la franquicia una vez habiéndose hecho unde todo lo acontecido anteriormente gracias alque “rompe con todas las maldiciones”. La película en su conjunto es entretenida y mantiene la esencia de la saga. Aun así, ha tenido crítica encontrada y la taquilla no ha acompañado no llegando a 800 millones de recaudación. Con todo, todavía hay posibilidades de ver una sexta entrega proyectada, en principio, para 2020 quizá con el regreso del capitánsi atendemos a la escena postcredit del film.