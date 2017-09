IT, VOLVEREMOS A FLOTAR

Miedo, divertimento de los monstruos. Niños y no tan niños, hemos sufrido en nuestra piel latir el corazón más fuerte.





Ficha técnico-artística:

Director: Andy Muschietti

Guión: Chase Palmer, Gary Dauberman

Intérpretes: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberther, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Jake Sim, Nicholas Hamilton

País: Estados Unidos

Duración: 135 minutos

Música: Benjamin Wallfisch

Fotografía: Chung- hoon Chung

IT, el "Payaso Pennywise", el "Payaso Bailarín", ESO o el causante de muchos traumas infantiles con respecto a los payasos, llámalo como quieras...Ha vuelto.Cada veintisiete años, el pequeño pueblo de Derry (Maine) sufre en su haber multitud de desapariciones, principalmente de menores, por "aparentemente" circunstancias desconocidas. Nadie se atreve a aventurarse en averiguar qué es lo que ocurre en aquél lugar, excepto siete niños a los que el destino ha querido que descubran y acaben con ESO.Aún latente para muchos la interpretación de Tim Curry, Andy Muschietti trae de nuevo a la gran pantalla a una de las mejores novelas de Stephen King, con un film que no defrauda y está a la altura del desafío.Metraje sublime, que no permite al espectador descansar durante la proyección sin dejar que se pierda información por el camino. IT, ha sido una película hecha con mimo a sabiendas de las exigencias del público, capitaneada a nivel interpretativo por Bill Skarsgård (IT) digno de provocar nuevos traumas y un reparto juvenil que da esperanzas a nuevos proyectos, con especial mención a Sophia Lillis (Beverly Marshall), Finn Wolfhard (Richie Tozier) y Jack Dylan Grazer (Eddie Kaspbrak).Temática oscura en el fim, que se agrava con la fotografía, típica de este tipo de películas que a pesar de no ser sorprendente, cumple con el objetivo. Sin embargo, un punto a destacar tiene que ver con ámbito sonoro, que como el monstruo, se encuentra en escena en todo momento pero no se percibe realmente hasta que ya es demasiado tarde para escapar.Lejos queda la mini-serie de los 90's que aunque siempre quedará en la mente de todos, con esta nueva adaptación viviente, el público volverá a dejar que sus más profundos miedos floten en el ambiente, porque con "eso"...Todos flotamos.