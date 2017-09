NORMAN, EL HOMBRE QUE LO CONSEGUÍA TODO - EN DVD

Sinópsis:



Norman Oppenheimer es un hombre de negocios de poco importancia que en un momento de su vida ayuda a un político en horas bajas. Años después, con el político en la cumbre, la vida de Norman dará un giro... no necesariamente para mejor.





Nos encontramos ante otra de estas cintas que se estrenan en las salas por un periodo de tiempo tristemente breve y que luego emergen en el mercado doméstico. En este caso su estreno fue en una única proyección durante el Festival de Cine de San Sebastián de 2016, acompañada de una fugaz visita de su protagonista, Richard Gere.Al ver esta cinta uno piensa si no está ante una larga versión del chiste del hombre que casó a su hijo con la hija de Bill Gates (quién haya visto la cinta y conoce el chiste lo entenderá) haciendo un mashup con un anuncio de Apple. Pero si uno supera la parte superficial, si uno ahonda en el mensaje, se encuentra la historia de un hombre atrapado en su propia trama, y al mismo tiempo una agridulce parábola sobre los amiguismos, los contactos, los vendedores de humo y lo que no deja de ser en el fondo tráfico de influencias. Hay una escena que se produce entre Lior Ashkenazi (Eshel, el político en ascenso) y su esposa, cuando por la noche ella le dice a Eshel que ha de dejar de aceptar favores de Norman, y él le replica que no hizo esa reflexión cuando les ayudó para que se admitiera a a su hijo en una prestigiosa universidad.Aunque la parte técnica no muestra nada especialmente brillante, tampoco podemos decir que sea un desastre, simplemente es una película realizada de modo técnicamente correcto que se ha enfocado sobre el guión y sobre la interpretación de su protagonista.Richard Gere se atreve con un papel alejado del galán, antes joven y ahora maduro, que le ha encumbrado entre las estrellas. Articulada en torno al actor, sin él la película se desmoronaría. Sólo de este modo se explica la profusión de primeros planos que nos hace pensar en la televisión. Gere cuenta con el apoyo de actores sólidos que le arropan en el desarrollo de su personaje. La obra es rica en metáforas, aunque algunas pueden considerarse algo pueriles, como cuando en un momento bajo Norman se tropieza con unas bolsas de basura.Nuestro protagmnista tiene una vida misteriosa, casi de espía, nunca aparece en un entorno privado. No sabemos si tiene familia, aunque de vez en cuando habla de una esposa y de una hija. Aunque lo vemos atareado todo el tiempo, no parece tener otra oficina que su teléfono móvil y su maletín. Todas sus relaciones profesionales se basan en poner en contacto a unos con otros, a veces no conociendo a ninguno de ellos. Tampoco sabemos si gana dinero o tiene éxito. Pero sí vemos que se esfuerza constantemente, casi de modo desesperado, en obtener nuevas relaciones, nuevos contactos que permitan que su bicicleta siga en marcha sin caerse. Para ello usa medias verdades, historias casi reales o casi falsas, y una estrategia de encuentros casuales que rayan en el acoso. Pero quizá Cedar comete el error de no dotar a Norman de cierta carga de cinismo más explícita. El personaje demuestra estar lleno de buenas intenciones, de una bondad que lleva al extremo. Algo bastante inverosímil si nos atenemos a la profesión que desempeña y al comportamiento que ésta exige.Cedar ha arriesgado todo a la carta de Gere y, si bien hay quién dirá que por si solo el actor no basta para mantenerla en pie, la película muestra una crítica, quizá a veces poco sutil, sobre el mundo de los negocios, las influencias, la interacción entre el ámbito público y asuntos privados y sobre la manipulación y utilización de las personas.