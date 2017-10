ESTRENO DE CARS 3 EN DVD Y BLU-RAY. UN REPASO A LA SAGA

A pesar de que esta no es la franquicia más valorada depor parte de la crítica y muchos no daban mucho por ella lo cierto es que la trilogía sí que le es rentable ya que lleva recaudada más de 1000 millones de dólares y hasta ha dado para hacer un spin off:con 2 películas en su haber (de momento aunque planea por ahí una tercera entrega para 2019). Protagonizadouna avioneta fumigadora con miedo a las alturas que, en su primera aventura, se meterá a piloto de competición y en su segunda aventura a piloto de rescate frente a un devastador incendio forestal.

Pero no estamos aquí para hablar de aviones sino de coches. Y es quese estrenó en 2006 de la mano de. La película nos cuenta como un joven y engreídorecibe una lección de humildad cuando queda atrapado en un apartado y olvidado pueblo llamadodonde conocerá auna grúa cateta y pueblerina que le enseña a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, acon la que vivirá un bonito romance y al veteranoque le enseñará a competir de verdad. La película contaba con humor y con la velocidad y adrenalina de las carreras nascar en la que está centrada. A pesar de la buena acogida no ha llegado a convertirse en una de esas películas indiscutibles de la factoría Pixar y esa rémora la arrastrará en todas sus secuelas.

llegaría en 2011 de nuevo de la mano detambién amparada por un acuerdo con la casa jugueterapara crear todo eloficial de la película. Como suele ser habitual en las secuelas, todo se magnifica. La carrera en la que se mete esta vezes a nivel internacional a través del mundo con el corredor italianocomo principal competidos a batir. También se le da más protagonismo aque, sin quererlo, se mete en una intrincada misión espía acompañado dey su compañera la advenediza. La doble trama de la película no solo centrado en la carrera sino también la de espionaje (claro homenaje a las películas de) le da aires frescos y dinamismo a la franquicia cosa de agradecer si no se quería caer en una mera copia de la primera parte. Sin embargo el resultado en taquilla no acompañó. La lacra de ser una saga segundona dentro del universocontinuaba. No obstante tuvieron suficientes gananciales como para plantear esta tercera parte.