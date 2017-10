ESTRENO EN DVD Y BLU-RAY DE LA SEXTA TEMPORADA DE GRIMM

Ya está disponible en DVD y Blu-ray la sexta temporada de Grimm con la que la NBC pone fin a esta serie policíaca de fenómenos paranormales donde todos los seres fantásticos de los cuentos de hadas viven entre nosotros bajo una máscara humana que solo los cazadores llamados los Grimm tienen la facultad de ver y detener. Nick , un detective de policía de la ciudad de Portland es uno de esos cazadores y tiene que compaginar su vida normal como policía con su actividad sobrenatural con todo lo que ello supone tanto en uno como en otro lado de su realidad. La serie es oscura inquietante e intrigante. Sigue la línea de otras series como Expediente X, Sobrenatural o Buffy Cazavampiros . Como en estas, a medida que van pasando las temporadas la trama se oscurece cada vez más y el protagonista se ve cada vez más hostigado con traumas y perdidas personales hasta el desenlace final que se podrá ver en esta última temporada que tan solo cuenta con 13 episodios en vez de los 22 de las anteriores. Pero vayamos por partes policíaca









Caperucita Roja (Catherine Hardwicke) a la que siguieron Blancanieves y la leyenda del Cazador (Rupert Sanders - 2012) o Hansel y Gretel Cazadores de Brujas (Tommy Wirkola - 2013) entre otras. Por supuesto la pequeña pantalla no iba a ser menos y nacieron sendas series a la par: la cadena ABC estrenaría Érase Una Vez y la NBC Grimm. Mientras la primera aboga por unos cánones más ligados a la fantasía en donde los personajes de los cuentos clásicos se entremezclan en realidades distópicas, la serie que nos ocupa es mucho más realista y oscura. El protagonista es Nick Burkhardt (David Giuntoli) un detective de homicidios de la ciudad de Portland que descubre que es descendiente de una estirpe de cazadores de seres sobrenaturales llamados los Grimm. Viendo que no es capaz de zafarse de su destino decide llevar una doble vida como policía con su compañero Hank Griffin (Russell Hornsby) su jefe el Capitán Sean Renard (Sasha Roiz) y su novia Juliette Silverton (Bitsie Tulloch) y como Grimm acompañado del Blutbad Eddie Monroe (Silas Weir Mitchell). Los episodios generalmente son auto conclusivos en los que, siguiendo pesquisas policiales, Nick acaba encontrándose con estos Wessen o criaturas relegadas al folclore popular y los cuentos con las más variadas características zoomórficas. No obstante, siempre hay un hilo conductor que va hilvanando cada capítulo que lo encamina hacia un enfrentamiento final más o menos costoso para los protagonistas. Por supuesto, a lo largo de las temporadas aparecen nuevos personajes hasta el punto de que acaba conformándose un verdadero equipo alrededor de Nick formado por Rosalee Calvert (Bree Turner) o Trubel (Jacqueline Toboni) o las primeramente antagonistas y luego redimidas Adalind Schade (Claire Coffee) y Eve que no es otra que su antigua novia Juliette convertida en una Hexenbiest. La eclosión del subgénero de películas inspiradas en cuentos de hadas seria en el año 2011 con el estreno dea la que siguieronentre otras. Por supuesto la pequeña pantalla no iba a ser menos y nacieron sendas series a la par: la cadena ABC estrenaríay la NBC. Mientras la primera aboga por unos cánones más ligados a la fantasía en donde los personajes de los cuentos clásicos se entremezclan en realidades distópicas, la serie que nos ocupa es mucho más realista y oscura. El protagonista esun detective de homicidios de la ciudad de Portland que descubre que es descendiente de una estirpe de cazadores de seres sobrenaturales llamados los. Viendo que no es capaz de zafarse de su destino decide llevar una doble vida como policía con su compañerosu jefe ely su noviay como Grimm acompañado del. Los episodios generalmente son auto conclusivos en los que, siguiendo pesquisas policiales, Nick acaba encontrándose con estos Wessen o criaturas relegadas al folclore popular y los cuentos con las más variadas características zoomórficas. No obstante, siempre hay un hilo conductor que va hilvanando cada capítulo que lo encamina hacia un enfrentamiento final más o menos costoso para los protagonistas. Por supuesto, a lo largo de las temporadas aparecen nuevos personajes hasta el punto de que acaba conformándose un verdadero equipo alrededor de Nick formado poro las primeramente antagonistas y luego redimidasque no es otra que su antigua noviaconvertida en una













Capitán Sean Renard da orden de captura contra él al que culpabiliza de la muerte de Bonaparte líder de la Garra Negra. Pero esto es solo el principio de los problemas para Nick y su equipo ya que se tendrán que enfrentarse a nuevos retos, enigmas y un poderoso enemigo final: el Zerstörer que entra en esta realidad a través de la Dimensión Espejo en busca de Diana Schade-Renard (Hannah R. Loyd) ya que la necesita para alcanzar sus plenos poderes. Sin desvelar mucho de esta última temporada podemos decir que el arranque es demoledor para Nick. Moralmente hundido por la reciente muerte de su madre se ve envuelto en una trama en la que elda orden de captura contra él al que culpabiliza de la muerte delíder de la. Pero esto es solo el principio de los problemas para Nick y su equipo ya que se tendrán que enfrentarse a nuevos retos, enigmas y un poderoso enemigo final: elque entra en esta realidad a través de laen busca deya que la necesita para alcanzar sus plenos poderes.