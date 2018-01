Estrenos de cine 2018

El 2018 ya está aquí y con el todo un horizonte de estrenos de lo más variado y cañero… aunque a decir verdad tampoco es que innove mucho más con respecto a años anteriores. Veremos muchos superhéroes, secuelas por doquier, por supuesto que no falte la estética ochentera y… lo que viene a ser blockbusters garantes de beneficios en taquilla en detrimento del cine como arte… o no, porque, aunque sean menos publicitadas, seguro que habrá pequeñas joyas cinéfilas que los agudos buscadores sabrán encontrar de entre tanto cine palomitero.

En la primera semana dese estrena la cinta para teenersdonde se continúan las desventuras dey su grupo de amigos esta ven en busca de una cusa a una devastadora enfermedad que asola a la humanidad. El 9, fiel a su cita anual por fechas de san Valentín se estrenaque continúa la sórdida historia deimprescindible para aquellos seguidores de la saga literaria pero que al resto no le aportará nada que en las anteriores entregas no haya visto ya. El 16 la cartelera se la disputarán 2 títulos de peso. En primer lugar el primer blockbuster de peli de superhéroes del año:dondevuelve a encarnar al superhéroe dede regreso a su nación para ser proclamado rey. El trailer ha causado muy buena acogida entre los fans por lo que se espera que sea otro éxito para. El otro título es el depelícula fantástica deque nos narra la relación imposible entre Elisa, una solitaria científica y un extraño ser acuático dentro de unas instalaciones de investigación científica de alta seguridad. La película se postula como otra candidata firme a los Oscar. Para el 23 se estrena la inquietante películadonde un elenco de actores de la talla deentre otros se encaminan a una expedición a vida o muerte en el Área X.

empieza con otra película de animación muy esperada por sus fans:donde nos encontramos de nuevo con este delirante mundo inspirado en los videojuegos esta vez con los juegos on line como telón de fondo. Compartirá cartelera conconen una película de adrenalina y espionaje al más estilo Bourne. A la semana siguiente es estrenacon el peligroso juego de hacer experimentos más allá de los límites establecidos como eje argumental, o) como una aventura adolescente de viajes a mundos alucinantes más allá del tiempo y el espacio en lo que es una trama muy similar a películas como la fallida. Confiemos que esta corra mejor suerte. El 16 tenemos el estreno dedonde se revisa el nuevo testamento desde la óptica dey su estrecha relación con Jesús, también ese día se estrenacontándonos la historia dedesde su juventud esta vez con las facciones desiguiendo también las nuevas pautas marcadas en la saga del videojuego también rebooteada. El 23 promete ser un fin de semana intenso. 5 son los títulos que se disputaran la cartelera pero por su temática tan dispar son perfectamente compatibles entre sí. La primera es. Un drama deconen una extraña relación de confidencias que no se sabe adónde les conducirá. La segunda esdonde vuelve la adrenalina y abrumadores efectos visuales para enfrentar de nuevo a los Jaegers contra los Kaijus en una batalla definitiva para la supervivencia del planeta Tierra. Más de lo mismo. Para los jóvenes se estrena. Y por último, para los nostálgicos de los años 80 se estrena la versión cinematográfica deauspiciada pordonde el mundo real y el virtual se mezclan en una desbocada búsqueda de un Eastern Egg que el programador de ese mundo virtual ha puesto para quien lo encuentre.

ABRIL

se presenta más relajado con estrenos comonarrando el insólito robo de un grupo de ladrones (encabezados por) a la reserva nacional de Estados Unidos. Con la reciente compra de Fox por parte de Disney no se sabe qué pasará con el estreno deinicialmente proyectada para el 13 de abril pero el giro de la franquicia mutante hacia el género del terror no agrada y por ello puede que su estreno se retrase o incluso cancele. Para el 20 se estrenaadaptación del mítico videojuego ochentero de monstruos destrozando ciudades en la quetendrá que tomar cartas en el asunto. Película que no alberga muchas pretensiones de éxito más si se la equipara con otras como. Sin embargo el plato fuerte de este mes viene el 27 donde se estrena la esperadísimaque viene a ser el culmen de la fase 3 decon la reunión de todos sus superhéroes para enfrentarse ay en la que quizá haya alguna sorpresa fruto de la mencionada compra de Fox por parte de Disney y, con ello, el regreso ade personajes como. Un taquillazo asegurado y ante ello cualquier otro estreno palidecerá.