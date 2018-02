32 gala de los Goya

Lo reconozco, prefiero la gala de los Oscar. Nunca me ha interesado la gala de los Goya principalmente porque he considerado que son unos premios muy politizados, hedonistas de autocomplacencia de una industria servil de las subvenciones que es un quiero y no puedo en comparación con otras industrias europeas y no digamos la de Hollywood. El cine español no acaba de arrancar por mucho que nos quieran vender lo contrario. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se intenta hacer un cine más diverso y no lo que siempre nos han ofrecido. Es por eso que me animé a ver este año la gala. Y lo que he encontrado es, de nuevo, un quiero y no puedo. Hay un abismo insalvable entre los Óscar y los Goya. Y más esta edición que ha dado la sensación de ser una pura improvisación constante. Si me dicen que era un ensayo más que la gala en si me lo hubiera creído.