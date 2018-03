Nominaciones a los Oscar 2018: Mejor película de animación

Hay poca emoción en esta categoría este año.no es que sea la favorita, es que ya se puede decir que va a ser la ganadora. Tanto es así que sus competidoras dieran la sensación de que están de mero trámite. Meras acompañantes de la triunfadora por ser mencionadas como nominadas. Es tan descarado que ni se han molestado en cambiarlas con respecto a los(que, como era de esperar, se llevó el premio la película de). Pero como no es cosa de menospreciar a nadie hagamos un repaso de todas las nominaciones de este año:

Las tres grandes compañías de animación estarán representadas en el escenario el 4 de marzo. Aparte deque lo dejamos para el final,presenta. Película que, a priori, no albergaba muchas expectativas (de hecho la critica la ha vapuleado) pero que se ha convertido en todo un taquillazo. En ella la compañía creadora desigue la senda de traer de nuevo viejos personajes de dibujos animados de los 50 y 60 tal como hizo cony nos presenta las aventuras de un bebé adulto petulante en guerra con su hermano mayor que se siente desplazado y amenazado por su presencia. La historia es divertida y ese aire añejo le da un plus. Por su parte,trae. La historia de un toro español manso que se revela contra la lidia y su destino de acabar en un Cosío. La historia es una adaptación del cuento infantil deque ya fue adaptado en forma de cortometraje de la mano de Disney en 1938 que se llevó el Oscar de aquel año. Esta nueva versión, por supuesto, ha sido alargada y acompañada de escenas y personajes cómicos que le da un aire fresco al cuento. Sin embargo ambas no creo que sean merecedoras del premio siendo sus nominaciones claramente enfocadas a que la favorita las pueda desbancar sin problemas.