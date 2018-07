entrevista a Guillermo del Toro

Me gustó mucho escribir ese discurso porque eso es lo que dice. La esencia de un héroe es alguien que dice, “mira, no puedo dejar que esto pase”. No se trata de no tener miedo, se trata de pensar “no puedo dejar que esto pase, incluso si me cuesta la vida”. Hay un niño en mitad de la carretera, y hay tráfico, y voy a morir cogiéndole, pero voy a rescatar a ese niño.