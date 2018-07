Jennfer Lawrence: "Gorrión Rojo te ofrece el punto de vista único de un drama psicológico dentro de una película de espías."

Desde el 4 de julio se encuentra disponible a la venta en DVD, Blu-Ray y demás formatos digitales la última película de Francis Lawrence Gorrión Rojo. Su protagonista Jennifer Lawrence nos cuenta cómo fue la experiencia de grabar este trepidante film de acción y espionajeDominika Egorova (Jennifer Lawrence) es muchas cosas. Una hija devota decidida a proteger a su madre a toda costa. Una primera bailarina cuya ferocidad ha llevado a su cuerpo y mente al límite absoluto. Una maestra de la seducción y la manipulación.Cuando una lesión pone fin a su carrera, Dominika y su madre se enfrentan a un futuro oscuro e incierto. Por este motivo es manipulada para convertirse en la nueva recluta de una academia de espías, donde las agentes son llamadas “gorriones”. Es una agencia secreta de inteligencia que entrena a jóvenes excepcionales como ella para usar sus cuerpos y mentes como armas. Tras un entrenamiento sádico y perverso, se convierte en la espía “Gorrión” más peligrosa que el programa jamás haya producido. Dominika debe reconciliar la persona que una vez fue con el poder que ahora domina, poniendo su propia vida y la de todos a los que ama en peligro, incluyendo a un agente de la CIA que intenta convencerla de que él es la única persona en quien puede confiar.GORRIÓN ROJO está dirigida por(Los Juegos del Hambre: En Llamas) y está protagonizada por la ganadora del Oscar®(Joy, La Gran Estafa Americana, El Lado Bueno de las Cosas),(El Matrimonio Loving, Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones),(De Óxido y Hueso, Nosotros en la Noche),(45 Años) y el ganador del Oscar®(Liga de la Justicia, El Misterio Von Bülow). La película ha sido adaptada a la gran pantalla pore (Revolutionary Road) a partir de la novela homónima del ex agente de la CIA. Gorrión Rojo está producidaEste fascinante thriller de espionaje ya está disponible en alquiler y venta digital y en 4K Ultra HD™, Blu-ray™ Steelbook, Blu-ray™ y DVD a partir del 4 de julio.¿QUÉ TIPO DE PREPARACIÓN HICISTE PARA ESTE PAPEL?No soy, como dice el director Francis Lawrence, una ‘actriz de deberes’, así que para prepararme para la película di clases de ballet tres horas al día durante cuatro meses. Fue duro, pero creo que esa parte de la película funciona muy bien. En cuanto a la dicción, nunca había interpretado un acento extranjero antes, así que estuve practicándolo durante cuatro meses también. Después, cuando te pones el traje te conviertes en el personaje y todo se hace mucho más fácil.¿USASTE EL ACENTO CUANDO NO ESTABAS RODANDO?Dos semanas antes de empezar a rodar, Francis me dijo: ‘Deberías hablar con acento ruso también en casa. No dejes de hacerlo, habla con tus amigos con ese acento’. Le dije: ‘Francis, no tengo esa clase de amigos. Nunca volverían a hablarme’.TAMBIÉN BAILABAS EN EL LADO BUENO DE LAS COSAS, ¿TE RESULTA FÁCIL BAILAR?Sí, ¡obviamente soy una magnífica bailarina! Era absolutamente imposible que aprendiera a bailar como una primera bailarina del Bolshoi en cuatro meses. Sería arrogante pensar que se puede hacer algo así. Era más importante para mí cambiar mi físico, tener posturas corporales diferentes, usar músculos distintos y también comprobar la disciplina mental y física por la que tienen que pasar los bailarines. No sé por qué lo hacen, ¡es muy duro!ESTA ES LA CUARTA PELÍCULA CON EL DIRECTOR FRANCIS LAWRENCE. ¿QUÉ TIENE PARA QUE REPITAS?¡Francis tiene tantas cosas buenas que podría hablar horas de él! Creo que es brillante y tiene mucho talento. Ya era fan de su trabajo antes de que trabajásemos juntos. Es tranquilo, domina el set como nadie, se organiza muy bien y es un buen amigo.HAS INTERPRETADO ALGUNOS PERSONAJES QUE SUFREN BASTANTE, ¿ES DIFÍCIL RODAR ESCENAS COMO LAS QUE HAY EN GORRIÓN ROJO EN LAS QUE ERES TORTURADA?En esta película las escenas de tortura fueron muy divertidas. Joel hacía como si la máquina de injertos cutáneos, que se suponía que estaba arrancándole la piel, le hiciera cosquillas. Había sangre por todas partes y él se reía todo el rato, fue muy divertido. A mí básicamente me torturaban con una pala de mentira, así que no fue tan malo.¿SI TE INTRODUJESES DE PRONTO EN EL MUNDO DEL ESPIONAJE, ¿CÓMO CRES QUE SE TE DARÍA?Si estuviese involucrada en el mundo del espionaje, no creo que lo llevara bien. Soy buena guardando secretos, pero no se me da nada bien hacer cosas que supongan un gran esfuerzo o que me hagan sentir físicamente mal, soy muy perezosa. Me gusta dormir al menos diez horas y no tengo una ética profesional estricta, así que creo que no sería una buena espía en la vida real.¿QUÉ CREES QUE DIFERENCIA GORRIÓN ROJO DEL RESTO DE PELÍCULAS DE ESPÍAS?Gorrión Rojo te ofrece el punto de vista único de un drama psicológico dentro de una película de espías. Está escrita por Jason Matthews, que trabajó para la CIA durante más de 30 años en los que se especializó en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, así que se trata de una perspectiva única del mundo del espionaje. También es una historia muy humana sobre este estilo de vida. No es una espía que levanta el sofá y tiene ametralladoras y aparatos futuristas, trata sobre los aspectos humanos de llevar una doble vida.