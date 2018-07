Lucky, la mirada ante el ocaso

Lucky, un hombre de 90 años independiente, activo e inquieto, vive según una disciplinada rutina en un pequeño pueblo del medio oeste. Tras visitar al médico a causa de un desvanecimiento, Lucky adquiere conciencia de su edad y comienza un viaje interior en busca de la iluminación.

Comencemos por decir que esta películas un homenaje a Harry Dean Stanton, y también podríamos decir que es uno de sus trabajos póstumos, pues la filmó con 90 años pero murió antes de su estreno, a los 91. Para quién no lo recuerde, participó en "La leyenda del indomable", dónde canta, "París Texas", "Alien el 8º pasajero", "Twin Peaks", "1997: Rescate en Nueva York", "En tierra peligrosa 2", "La milla verde" y hasta 200 créditos como actor.Si algo caracteriza a esta cinta es ser una película de intérpretes, diríamos aún de intérprete. Todo el peso cae sobre la espalda de Harry Dean Stanton. Todo es su expresión facial y corporal, y su voz, , mientras acompaña en su periplo a Lucky, especialmente tras tomar conciencia de ser un anciano y de su propia mortalidad. Ante esta mortalidad y siendo ateo, no toma el camino de la fe re descubierta, sino que se afirma en su posición, declarando que el alma no existe. Su escena donde repite la definición de realismo, encaja perfectamente con esta visión de coherencia. Lo que no significa que sea impasible, algunas escenas hablan de las reflexiones sobre la muerte, cómo le dice "tengo miedo" a la camarera de color que va a visitarle, o cuando no puede dormir, temeroso de la muerte,con los ojos muy abiertos mientras suena "I see a darkness" de Johnny Cash. Lucky está solo pero no es solitario, así le han venido las cartas. Hay una escena que evoca la soledad del anciano, la dificultad para encontrar con quién compartir los recuerdos. Encuentra a un veterano en un bar y, con pocas palabras, logran evocar las experiencias y los sufrimientos de la Segunda Guerra Mundial.El personaje es rebelde, un fumador en un mundo que ya no fuma, y dispuesto a reivindicarlo encendiendo un cigarrillo dentro del bar. Es sofisticado a su manera, ¿quién se toma un Bloody Mary en un pequeño pueblo del medio oeste? Amigo de sus amigos, comprende a Howard en su búsqueda de su mascota y está dispuesto a tener una pelea de bar con un abogado sobre el que opina que sólo está ahí para aprovecharse de las personas mayores. También es intelectualmente inquieto, prefiere ver un concurso a la charla ligera, pero no un concurso cualquiera, sino concursos de conocimientos, de cultura. Hace crucigramas y busca el sentido de las palabras en un diccionario, puesto en un atril, subrayando su importancia. Es tolerante ante la gente distinta, mantiene cierta amistad con el dueño del bar (hombre de color), con la camarera de color también, con la tendera de origen latino, escucha mariachis y acaba invitado a una fiesta latina donde se lanza a cantar (volvemos a "La leyenda del indomable") "Volver". Todo un carácter al que merece conocer a través de las muchas pequeñas anécdotas que se suceden a lo largo de la cinta.El plantel de secundarios arropa a Harry Dean Stanton de forma brillante, y los personajes entran y salen a gran velocidad (el médico Ed Begley Jr., el abogado Ron Livingston, el veterano de guerra Tom Skerritt, el dueño del café Barry Shabaka Henley y así una lista interminable). Pero entre ellos quizá sea David Lynch quién más brilla por su papel de Howard, amigo de Lucky, hondamente preocupado por la fuga de su tortuga de 100 años, Presidente Roosevelt. Lucky parece ser el único que entiende el significado de la pérdida de un amigo de toda la vida.Nadie podría divinar que esta sea la ópera prima de John Carroll Lynch, al que hasta ahora habíamos conocido en su faceta interpretativa (títulos como Fargo, Shutter Island, Gran Torino o Face Off entre otros). El trabajo está cuajado, sin excesos, sin relleno, sólo parte suculenta. No trata de llenar más minutos de los que requiere, termina una vez que ha contado lo que quería contar. El tono oscila entre el sentimiento y el surrealismo por momentos. El tempo es pausado pero no lento, al ritmo de Lucky. Se mantiene una educada distancia con el personaje, mientras que pasa de anécdota en anécdota, todas vitales para el protagonista, que ya no busca cambios en su vida pero los encuentra. Este trabajo nos deja con el deseo de ver más veces a J C Lynch como director.Si alguien duda de que esta película sea un homenaje a la persona de Stanton, hay dos detalles que lo clarifican. Cuando a Lucky le pide el médico que deje de fumar o el hábito le matará, la respuesta es "si pudiera ya lo habría hecho". Logan Sparks toma esta frase del propio Stanton, con el que mantenía una amistad de años. Y al final de la película, Lucky mira a la pantalla y sonríe, consciente del público al otro lado ya no es Lucky sino Stanton y se marcha caminando mientras suena un tema que Foster Timms compuso en su honor, "The Man In The Moonshine".