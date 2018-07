Ready Player One en DVD y Blu-Ray

El pasado mes de marzo se estrenó una de las películas más esperadas del año (con permiso de Avengers Infinity Wars). Ready Player One se convirtió en un éxito anunciado ya no sólo por el buen hacer de su director el genio Steven Spielberg sino por ese aire nostálgico ochentero que rezuma la película y la enorme espectacularidad de sus escenas. Quien no pudiera disfrutar del espectáculo tiene la oportunidad todavía de verlo en los cines de verano o en sus casas ya que desde este mismo 24 de julio se encuentra en formato doméstico con un montón de extras que harán las delicias de los más fans.











Los años ´80 no podrían entenderse sin Steven Spielberg. E.T (1982), o la trilogía de Indiana Jones (En Busca del Arca Perdida, 1981, El Templo Maldito, 1984, La Última Cruzada 1989) dan prueba de ello. Es muy lógico que esta película que es un canto nostálgico a aquellos años sea dirigido por el genio de la ciencia ficción que aquí se nos muestra en plena forma haciendo lo que mejor sabe hacer: puro espectáculo y entretenimiento. Y los fans han respondido con creces. La película roza los 600 millones de recaudación y da un golpe de efecto y aire optimista a su productora Warner (vapuleada últimamente por los escasos beneficios de su DCEU). El éxito de la película no se puede decir que sea por el guion. Este, basado en la novela de Ernest Cline, es bastante convencional y lineal: Los héroes se ven envueltos en una cruzada para encontrar 3 llaves que les conducirán a encontrar el Eastern Egg que el diseñador del juego el sr Halliday (Mark Rylance) ha dejado como herencia para quien lo encuentre. Los personajes tampoco tienen una evolución o planteamiento muy elaborados resultando bastante planos. En primer lugar esta Wade Owen Watts/Parzival (Tye Sheridan – el nuevo Cíclope de X-Men Apocalipsis) un joven anónimo y retraído que se vuelve popular al ser el primero en conseguir una de las llaves. Su contrapartida femenina es Samantha/ Art3mis (Olivia Cooke) una joven rebelde y resolutiva que quiere poner fin a los abusos de la compañía dirigida por Nolan Sorrento (Ben Menderlsohn). Contarán también con la ayuda de los Gunters H, Daito y Shoto estereotipados personajes secundarios cada uno con sus habilidades propias típicas de cualquier videojuego que tendrán su papel relevante en un momento dado pero poco más aportan. Hasta ahí podría ser una película cualquiera incluso de calidad cuestionable… ¿Por qué entonces tanto éxito?









Oasis donde nuestro protagonista Parzival, Art3mis, H, Daito y Shoto viven en plena libertad y pueden ser y hacer lo que quieran. Y ahí empieza la verdadera magia. Oasis es un mundo lleno de luz, espectacularidad y visualidad donde el mundo de los ´80 y los videojuegos son su leitmotiv (y el de la película). El espectador avezado en estos dos mundos se verá abrumado con un centenar de referencias, cameos y alusiones tanto a películas y series de la época como a videojuegos. Está precisamente en un ritmo trepidante que no deja que el espectador piense en esos defectos. Se ve inmerso en 2 entornos yuxtapuestos. La realidad distópica decadente y descorazonadora y la virtual dedonde nuestro protagonistaviven en plena libertad y pueden ser y hacer lo que quieran. Y ahí empieza la verdadera magia.es un mundo lleno de luz, espectacularidad y visualidad donde el mundo de los ´80 y los videojuegos son su leitmotiv (y el de la película). El espectador avezado en estos dos mundos se verá abrumado con un centenar de referencias, cameos y alusiones tanto a películas y series de la época como a videojuegos.









Regreso al Futuro no solo está en el DeLorean del protagonista sino también en el “Cubo Zemeckis” (e incluso algún acorde de su banda sonora se deja oír. No en balde el compositor es Alan Silvestri con una genial partitura con viejas fórmulas de sus películas ochenteras). Otro que está ampliamente representado es una de las franquicias de la casa: el universo de DC donde sale Batman, Batgirl, Harley Quinn y el Joker, El Batmovil o incluso las “Gafas de Clark Kent”… por supuesto Warner barriendo para casa. Pero también sale la moto de Akira, King Kong, Las Battletoads y Las Tortugas Ninja, El Gigante de Hierro (Spielberg no iba a ser menos barriendo para casa) y para la cultura nipona también tienen sus alusiones como Gundam o MechaGodzilla… un sinfín de alusiones que quien conozca a fondo el mundo de los comics, cine ochentero o videojuegos lo va a disfrutar y a la vez le mantendrá entretenido buscándolas. Un aliciente más para verla una y otra vez Los guiños son constantes. El deno solo está en el DeLorean del protagonista sino también en el “” (e incluso algún acorde de su banda sonora se deja oír. No en balde el compositor escon una genial partitura con viejas fórmulas de sus películas ochenteras). Otro que está ampliamente representado es una de las franquicias de la casa: el universo de DC donde saleo incluso las “”… por supuesto Warner barriendo para casa. Pero también sale la moto deno iba a ser menos barriendo para casa) y para la cultura nipona también tienen sus alusiones como… un sinfín de alusiones que quien conozca a fondo el mundo de los comics, cine ochentero o videojuegos lo va a disfrutar y a la vez le mantendrá entretenido buscándolas. Un aliciente más para verla una y otra vez





En definitiva es una película alucinante que atrapa al espectador por su ritmo, su espectacularidad visual y el buen hacer de su director que vuelve con fuerza como mago de la ciencia ficción muy recomendable si se quiere uno dejar llevar y alegrar la vista con mundos fantásticos visualmente abrumadores y que hará que aflore ese niño que todos llevamos dentro.