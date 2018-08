Aretha Franklin, la reina del soul (1942-2018)

as y series y, casi dondarnos cuenta, han constituido las banda sonora de nuestras vidas. Temas como "Think" o "Respect" están presentes en más de 60 películas o series de TV, otros como "Chain of Fools" o "You make me feel (like a natural woman)" y otros como "Sisters Are Doin' It for Themselves, "Rock Steady" o Aretha Franklin, conocida como "la reina del soul" o cono "la dama del soul", ha fallecido a los 76 años víctima de un cáncer de páncreas. Quizá merezca la pena comentar por qué lo publicamos aquí, en una página sobre cine. No es por su participación en Granujas a todo Ritmo (The Blues Brothers) ni por representar el mismo personaje en Blues Brothers 2000 , sino por sus innumerables colaboraciones musicales, hasta 223 según IMDB . Algunos de sus grandes éxitos han acompañado películ

"I Never Loved a Man (The Way I Love You)" están presentes en torno a 10 ocasiones.





Esta gran artista musical recorrió el camino del Gospel al Soul, saltó al Pop y regresó al Soul, y de allí pasó por el

















Rhythm and Blues, recogiendo a lo largo de todo su camino múltiples influencias estilísticas y colaborando con innumerables estrellas (George Michael, Whithney Houston, James Brown, Eurythmics, Elton John, Kenny G. o The Four Tops entre otros muchos nombres) Y en su carrera cosechó 18 Grammys y 44 nominaciones, vendiendo más de 75 millones de discos.Fue una activista por los derechos de la gente de color en Estados Unidos, pero también por los derechos de las mujeres o la libertad sexual. Su éxito fue entrar en las casas con su música, en palabras de Dick Gregory "a Aretha la escuchabas cuatro veces cada ora mientras que a King (Martin Luther King) sólo lo escuchabas en las noticias". Y así la balada de Otis Redding "Respect" fue convertida por Franklin en un himno de las libertades civiles.Aunque llevaba cerca de una década de lucha contra el cáncer, se mantuvo activa en su carrera hasta el final, grabando aún en 2017 el disco "A Brand New Me" y actuando en Nueva York, a pesar de las recomendaciones de los médicos, en una gala contra el SIDA en noviembre de ese mismo año junto a Elton John. Ni en sus últimos meses podía abandonar su activismo.No podemos dejar esta entrada sin un video de "Think" en "Granujas a todo ritmo" y un "Respect"