El vacilante caminar de Spiderman por la gran pantalla

Sony y Marvel Studios, lo cierto es que ha tenido hasta 2 reboots en tan solo 16 años. Hagamos un repaso de este errático devenir del arácnido. Spiderman es de los superhéroes más queridos de la Marvel y, aunque ahora parece haber encontrado su lugar en el panorama cinematográfico de la mano del acuerdo entre, lo cierto es que ha tenido hasta 2 reboots en tan solo 16 años. Hagamos un repaso de este errático devenir del arácnido.





La historia del Hombre Araña no es nueva. Ya pudo vérsele en acción real en los años ´70 fruto del enorme éxito de la serie de dibujos animados de la época. Nicholas Hammond interpretaría a nuestro protagonista en una efímera serie en Estados Unidos y que para el resto del mundo fue remontada en tres películas: The Amazing Spiderman (1977), Spiderman Strikes Back (1978) y Spiderman: The Dragon Challenge (1979). Una trilogía que resultó ser infame, totalmente alejada de los comic (¿Spiderman luchando contra samurais? ¿dónde están los villanos clásicos?)y cuya calidad deja mucho que desear.









Tras muchas vicisitudes y baile de directores (entre los que estaban James Cameron, Roland Emmerich, Tony Scott o David Fincher entre otros) sería Sam Raimi quien se llevaría el gato al agua y en 2002 estrenaría Spider-Man protagonizado por Tobey Maguire con un planteamiento muy correcto y cercano a los comics. Se nos mostraría los orígenes de su mutación, su relación con el Tío Ben (Cliff Robertson), su amistad con Harry Osborn (James Franco) y su amor por Mary Jane Watson (Kristen Dunst) y el enemigo, como no, tenía que ser El Duende Verde (Willen Dafoe). Con una recaudación de más de 821 millones una segunda parte era evidente. Esta llegaría en 2004 con el nombre de Spider- Man 2 con el mismo elenco de actores al que se sumaría Alfred Molina como el Dr. Octopus. Pero lo más relevante es su carga dramática. El propio título pudo haber sido Spiderman No More por el conflicto interno del héroe. Para muchos es la mejor de la saga y personalmente tiene escenas y situaciones memorables. Spider- Man 3 no tardaría en llegar y con ella, el fin de la era Raimi. Esta llegaría en 2007 y pretendía ser un cierre a todas las líneas argumentales abiertas. Y lo consigue con la premisa del perdón (de Peter Parker hacia el asesino de su tío o de Harry Osborn hacia Peter Parker por asesinar a su padre) pero con unas formas delirantes y excesivas. Los nuevos personajes, el Hombre de Arena (Thomas Haden Church), o Gwen Stacy (Bryce Dallas Howard) pero sobre todo Eddie Brock (Topher Grace) convertido en un Venom muy desaprovechado están metidos con calzador. El único justificado es Harry Osborn como el nuevo Duende Verde como evolución lógica del personaje tras los acontecimientos de las entregas anteriores. Si le añadimos esos andares de "malote ridículo" de Peter Parker poseído por el simbionte, hizo que los fans sepultaran la pelicula y fue la más vapuleada a pesar de que los resultados en taquilla fueron los mejores. Había planes por parte de Raimi de incluso una segunda trilogía incluyendo personajes como Lagarto (Dylan Baker), El Buitre (John Malkovich), Mysterio (Bruce Campbell), Gata Negra (Anne Hathaway) o incluso Electro, Carnage o Morvius pero todo aquello quedó en el olvido… o no del todo ya que se habla de una película sobre Morvius además de la próxima de Venom que se estrena este otoño con Tom Hardy de protagonista (eso si, desligada de Spiderman lo que considero una equivocación pero bueno, habrá que ver el nuevo planteamiento)









Se optó por un reboot de la mano del director Marc Webb y en 2012 vería la luz The Amazing Spiderman con las facciones de Andrew Garfield. Esta vez el cineasta quiso hacer una historia compacta e hilvanada mucho más seria y madura en la que todo orbita alrededor de la Osborn Corp. Una película que, funcionó bien pero, dado que los personaje del Dr. Connors/ Lagarto (Rhys Ifans) o Gwen Stacy (Emma Stone) ya fueron presentados en la trilogía de Raimi, habría funcionado mejor como continuación sobrándole toda la historia ya vista de los orígenes de Spiderman. La trama continuaría en 2014 con The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro donde al elenco de la primera, se le sumaría Jamie Foxx como un Electro no solo de color (en los comic es blanco) sino sobredimensionado más parecido al Dr. Manhattan de los Watchmen, Dane DeHaan como un Harry Osborn/ Duende Verde hipster y Paul Giamatti como un Rhino robótico y muy mal aprovechado. Sin embargo, Como pasara con Spider-Man 2 de Raimi, la baza de es película es su gran carga dramática y a la vez el asentamiento de los cimientos para lo que sería la aparición de los Seis Siniestros que se vería en The Amazing Spiderman 3 o incluso una película propia. Pero los malos resultados en crítica y taquilla hizo que no pudiera ser dejando sin respuestas muchas de las preguntas planteadas como la subtrama de los padres de Peter o ¿quien ese ese gentleman misterioso que salia al final como el que maneja todos los hilos?.









Estas cancelaciones vinieron dadas también por el acuerdo entre Sony y Marvel Studios para usar al Trepamuros dentro del MCU. Nuevo reboot (obviando sus orígenes. ¡Menos mal!) donde el protagonista tendría el aspecto más joven y despreocupado de Tom Holland. Esta presentación seria en Capitán América: Civil Wars (Joe y Anthony Russo. 2016) y a partir de ahí Disney estaría involucrada en las futuras películas de este nuevo Spiderman. Así, en 2017, Jon Watts dirigiría Spiderman: Homecoming donde nuestro héroe vuelve a casa y se ve envuelto en una lucha contra las armas de tecnología alienígena (¿?) de El Buitre (Michael Keaton) Y Shocker (Bokeem Woodbine) en la que es una de películas más cercana a las licencias que se marca el MCU que a los comics. En general ha sido bien recibida por la taquilla (con una recaudación de 879 millones) y entretiene pero la crítica se vio dividida siendo muy criticados los aires de películas Teener y un planteamiento de Spiderman con un traje demasiado tecnológico y dependiente de Iron Man (Robert Downey Jr.) además de un montón de escenas casi calcadas de películas anteriores.









Este próximo diciembre se espera una prometedora película de animación Spiderman: Un Nuevo Universo sobre el Spider-Verse de los comics y Para el año que viene se espera Spiderman 2: Far From Home de nuevo de la mano de Jon Watts y contará con el mismo reparto que su predecesora al que se une Jake Gyllenhaal como el villano Mysterio aparte del regreso de El Buitre. También está confirmada una tercera entrega quizá como el amanecer de los Seis Siniestros. ¡Vaya!, al final si veremos a este grupo de villanos en la gran pantalla después de todo.