Habrá secuela de Train to Busan. Comienza su rodaje en 2019

Los aficionados al género de terror de calidad están de enhorabuena. La aclamada película surcoreana " Train to Busan " dirigida por Yeon Sang-ho contará con una secuela que empezará a rodarse en 2019. Si "Train to Busan" mantenía casi toda su acción dentro de un tren, esta nueva cinta reflejará la extensión del virus por toda Corea del Sur.Recordemos que "Train to Busan", cuarta cinta del director y la primera que no era de animación, fue un éxito casi inesperado. Con un presupuesto de 9 millones de dólares tuvo un éxito que permitió que en Corea del Sur superase cintas como "Capitán America: Civil War", teniendo además un importante éxito internacional. La crítica especializada la aclamó como sucesora de "La noche de los muertos vivientes" de Romero y la comparó con películas de muchos mayores medios de producción como "Mad Max: Furia en la Carretera" o "Rompenieves".Podría decirse que así se cierra una trilogía que comienza con la "precuela" en formato de animación " Seoul Station " que se estrenó en 2016. Esta última presentaba una agria crítica sobre una opulenta Corea del Sur, que mantiene grandes diferencias sociales, una capa sumergida de personas marginadas y un lucrativo negocio del sexo donde la mujer básicamente carece de derechos.Esperemos que Yeon Sang-ho quiera y sepa mantener en este trabajo el ritmo, la tensión, la magia y la visión crítica de las dos anteriores, y que no esta "tercera parte" simplemente una herramienta de recaudación en taquilla a caballo de la genialidad de su dos hermanas mayores.