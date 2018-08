The Equalizer 2. Un thriller reflexivo pero muy contundente

Sinópsis:



Robert McCall, agente supuestamente muerto y conductor de coche de alquiler, atento a sus viajeros y a sus vecinos, interviene para resolver los problemas de unos y otros cuando le parecen especialmente injustos. Cuando Susan, ex-compañera de la agencia y única amiga, sea asesinada durante una investigación McCall desplegará sus habilidades y una tormenta de violencia para castigar a los culpables.





Basada vagamente en la serie "El protector" de los años 80, esta es la segunda ocasión en que Fuqua dirige a Washington como Robert McCall. Parece significativo que haya sido con este personaje que, por primera vez en su carrera, Denzel Washington se haya prestado a filmar una secuela. Quizá se deba a que Washington simpatiza con el mensaje de la pelícuka. En esta cinta se discute sobre el bien y el mal y su eterna lucha, sobre la necesidad de justicia, y sobre cómo los débiles muchas veces se encuentran desatendidos. La mujer, abusada por los yuppies o por ex maridos poderosos, los jóvenes marginales y las bandas, las minorías raciales, los ancianos... y hay un mensaje muy estadounidense, el individuo puede elegir, el individuo tiene una oportunidad pero ha de cogerla. El individuo puede marcar una diferencia para sí mismo y para otros pero ha de tomar los problemas en su mano. Estádos Unidos se descompone y son los ciudadanos los que han de recomponerlo.Fuqua dirige la película con pausa y elegancia. Aunque podría haber sido un torbellino de acción de principio a fin, el director se toma su tiempo en presentar a McCall, sus motivaciones, su trabajo en Lyft , su pasado, su relación con Susan, sus vecinos, la relación de tutela que adopta con el joven pintor-pandillero... creando un personaje, lleno de claroscuros y sufrimiento, cuya historia nos puede generar empatía, no es un superhéroe, es un ser humano con el que simpatizamos. La fotografía de Oliver Wood acompaña a esta narración , dotando de un tono sombría, casi diríamos europeo, a muchas escenas. Esto no impide que, llegados a la acción, las coreografías estén, como siempre con Fuqua, excelentemente filmadas, con una coordinación perfecta y un ritmo que corta la respiración. Las escenas contienen violencia, pero es una violencia que McCall gradúa en función de la situación y de la gravedad del crimen que pretende castigar.Denzel Washington presenta una actuación comedida, como es frecuente en el, con una gama completa de gestos de sufrimiento interior contenido. Y con su interpretación consigue dar vida a un McCall que reflexiona y sufre, que se preocupa por los demás, y que se enfrenta al dilema del bien y el mal, como juez del crimen y ejecutor del castigo. Pero todo esto sucede sin que McCall pueda evitar verse reflejado en los mismos personajes despreciables a los que decide poner en su sitio.La escena final es el castigo máximo, similar al infierno. McCall busca la ocasión y el lugar apropiados, dejando pasar otras posibilidades, con un componente físico que es la base de otro psicológico, la tormenta que acompaña la acción, el escenario de un pueblo evacuado, la muerte que llega por sorpresa, las imágenes de Susan para que no olviden por qué están ahí, la crueldad de las muertes frente a la eficacia casi aséptica de otras escenas. No hay redención posible, no hay elección de "hacer lo correcto". Como él mismo dice "lo que siento es no poder mataros más de una vez"En resumen, estamos ante un thriller de acción que satisfará a los fans de Washington y a los de Fuqua. Pero también se trata de una película que trata de elevarse de modo muy obvio sobre el puro entretenimiento de otros trabajos del mismo género. Esto provocará que algunos la vean como demasiado "lenta" y demasiado llena de discursos y de mensaje ideológico. Pero que nadie se engañe, escenas como la pelea en el taxi, una escena de acción sin más pretensiones, son dignas de cualquier película de acción y cualquier aficionado podrá disfrutarlas.