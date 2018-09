Apuntes para una película de atracos. Conocer a una persona

Sinópsis:

Con la excusa de documentarse para hacer una película de atracos, el director contacta por carta con "El Robin Hood de Vallecas", que se encuentra en la cárcel. Desde este punto de partida Siminiani inicia un documental sobre "Flako", al que descubrirá no sólo como personaje sino como persona, y con el que progresivamente se establecerá una relación de confianza y amistad.

Crítica:

Estrenada en la sección "Nuevos directores" dentro de la 66 edición del festival de Cine de San Sebastián, Apuntes para una película de atracos es el segundo largometraje del director. Nunca más apropiado que presentar en Donostia el trabajo de un director donostiarra. Durante la película aparecerá como Elías, su primer nombre, para no distraernos con su faceta de director. Elías comenzará escribiendo una carta al encarcelado "Robin Hood de Vallecas" que, sorprendentemente, obtendrá respuesta.









A partir de lo largo de esta cinta vamos a descubrir a Flako, como el director le denomina para proteger su anonimato. El protagonista asaltaba bancos desde las alcantarillas, como previamente aprendiera con su padre. Elías estudiará su método y lo complicado y duro que es acceder a un túnel, llegar al destino deseado, entre suciedad, oscuridad y el riesgo constante de quedar atrapado en un estrecho túnel. Al recorrer el camino de un atraco, se sorprenderá de la resistencia física y valor que requiere actuar de ese modo.





Simianini va a conocer a Flako en la cárcel acompañando a Mariela, pareja de éste, y va a descubrir qué difícil es estar en la cárcel y tener un hijo. Aquí no puede evitar que se sienta el paralelismo de la reciente paternidad del director. Elías ha de mantener la distancia para no sentirse fascinado por un personaje que parece un ciudadano más, pero tampoco puede juzgarle.





En los permisos podrá conocer a Flako con mayor tranquilidad, ocultándose al principio de la esposa de éste, y visitar los escenarios de los robos. Conoceremos también la complicada infancia del protagonista, la ausencia del padre encarcelado, el retorno y la fascinación del hijo por el padre en la adolescencia, la "escuela" que tuvo de robo... Poco a poco se va a desarrollar una relación que va más allá de lo profesional y vamos a asistir al nacimiento espontaneo de una amistad. Vamos a superar una historia, y vamos a conocer a una persona.









Aunque las distancias se acortan, Siminiani es consciente de las distintas situaciones de ambos y de como Flako lo tiene muy complicado en el mundo. Mariela no quiere que el proyecto siga porque teme por el futuro de su hijo y que se asocie con ese mundo. El director se da cuenta de que cómo puede mostrar a su hija en el documental pero no al hijo de Flako, al que ha de difuminar. Pero quizá un momento más revelador sea cuando hay un asalto a un banco desde las alcantarillas, ambos se preocupan, hasta el punto de que Flako dirá "suerte que me pilla en la cárcel". Después se descubrirá que el trabajo era obra de un antiguo socio del padre de nuestro protagonista.





La película es pura frescura, con actores que no lo son, combinando en ocasiones pequeños fragmentos de algunas películas de robos que fascinan al director. El trabajo no oculta su mirada de ternura sobre Flako y hemos de agradecer, siendo real, que acabe con un rayo de esperanza. Recomendable para quién se interese por el cine social, los documentales o simplemente quiera reconciliarse con la humanidad.

Ficha técnico-artística:

Director: León Siminiani

Guión: León Siminiani

País: España

Duración: 90 minutos

Fotografía: Javier Barbero, Giuseppe Truppi