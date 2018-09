Daniel Arrébola presenta su libro "Perdón, por favor, gracias"

En el marco de la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastíán, el periodista Daniel Arrébola ( APTC Cine ) presenta su libro " Perdón, Por Favor, Gracias ". Para ello ha contado con la colaboración de Beatriz de la librería RE READ de Donostia. Durante la rueda de prensa uno de los presentes, de la distribuidora #ConUnPack ha comentado "Todo el mundo está escribiendo un libro, pero tú eres el primero que ha escrito uno".es un libro de vivencias a lo largo de su carrera periodística. Comenzada su redacción en febrero de 2017, se ha completado a lo largo de un año incorporando las anécdotas y experiencias que el autor iba experimentando. Daniel describe su libro no como un libro de cine sino como un libro sobre la vida, y subraya que esas cuatro palabras,, se deberían utilizar con mayor frecuencia. Para él han sido las llaves que le han permito acceder a estrellas del mundo del cine, y recoger estas anécdotas. Entre otras hay una entrevista a la carrera en un ascensor con Belén Rueda o Leonor Watling emocionándose al hablar de Bigas Luna. Hay anécdotas que no han cabido y otras que, por negativas, el autor no ha reflejado. Merece la pena parar a leerlo, por lo ameno y para descubrir no sólo a Daniel sino también a las personas que habitan tras los personajes, mucho más cercanas de lo que pueda parecer.Con 374 páginas y editado por Círculo Rojo , el libro puede adquirirse en Amazón, en Paquebote.com, en Central Librera o en la propia web de APTC Cine, utilizando PayPal. Aquí enlazamos con las distintas páginas:- Amazon: Perdón, Por Favor, Gracias Tapa blanda - Paquebote.com: https://www.paquebote.com/9788491949374/ - Central Librera: http://www.centrallibrera.com/libro/perdon-por-favor-gracias_338822 - APTC Cine: https://blog.apetececine.com/libro-perdon-por-favor-gracias/