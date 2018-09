El barco del Festival de Cine zarpó en su 66 travesía

El jurado será presidido por el director estadounidense Alexander Payne, estará compuesto demás por el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart, la actriz española Rossy de Palma, la productora Agnes Johansen, la directora de fotografía Bet Rourich y por el director rumano Constantin Popescu.





4. La sección oficial. 18 películas a concurso de China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Argentina, Austria, Noruega, España... y muchas coproducciones. De las dieciocho 4 son españolas de modo total o parcial. Además en esta misma sección habrá 4 películas fuera de concurso.





. Las secciones. Son 9, la Sección Oficial (la competición mayor), Nuev@s Director@s, Horizontes Latinos, Zabaltegi (una sección competitiva sorprendentemente abierta), Perlas (de otros festivales), Nest Film Students, Culinary Zinema (de la mano del Basque Culinary Center y acompañado de cenas temáticas), Made in Spain (retrospectiva del cine español de año) y una retrospectiva de la guionista y directora Muriel Box. Además estará el Premio Sebastiane, otorgado a trabajos que reflejen las cuestiones del colectivo LGTBI, el Premio Irizar al Cine Vasco.





6. Las estrellas. Nos espera (alguna se ha dado ya) la visita entre otros de Danny Devito, Judi Dench, Hirozaku Koreeda, Juliette Binoche, Ryan Gosling, Laeticia Casta, John C. Reilly, Robert Pattinson, Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp, Bradley Cooper y Chris Hemsworth. Y entre los más próximos, Iciar Bollaín, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Sorogoyen, Ana Wagener, Bárbara Lennnie, Álex González, Leonor Watling, Alex Monner, Javier Gutierrez, Pilar Castro, Claudia Traisac, Luis Zahera, Ricardo Gómez, Unax Ugalde, José Coronado, Ricardo Darín y Mercedes Morán.



Parece que este año vamos a tener un ingrediente para cada gusto, un poco de todo para todos. Va a ser otro festival para disfrutar.

Y este año yo no he llegado a embarcar, así que me veo nadando a su estela. A pesar de esto comenzamos y comentamos.Cambio de imagen, y sobre todo la nueva Concha, estilizado casi a nivel de stickman. No ha gustado a todo el mundo.Tres grandes del Cine con mayúsculas. El Director Hirokazu Kore-Eda, la actriz Judy Dench y el actor, productor y director Danny de Vito, los tres son un gran acierto del Festival.