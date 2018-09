Hotel Salvación. La muerte como parte gozosa de la vida.

Daya tiene 77 años y, tras un sueño recurrente, cree que está preparado para morir y ha de hacerlo en Benarés, a orillas del río Ganges, la "madre Ganges". Su hijo, el ocupadísimo Rajiv, le acompañará en este viaje que no comprende. En esta singular circunstancia Rajiv tendrá ocasión de conocer de otro modo a su padre y replantearse sus prioridades en la vida.

utiani debuta como director de largometrajes con esta cinta, rodada con la ayuda del Biennale College del Festival de Venecia. Pero el resultado es tan redondo que pone el listón muy alto para el director, del que esperaremos grandes cosas en el futuro. Podemos sospechar que este trabajo cae en la lentitud propia del cine oriental, máxime cuando es patrocinado por un Festival, pero el ritmo pausado de esta obra es el adecuado para tratar la cuestión que plantea. A lo largo de su metraje el director y guionista nos habla del conflicto generacional y de la distinta manera de ver la vida y la muerte, pero también de dos Indias, la moderna y estresada frente a la tradicional y enfocada al interior. También nos remite, aunque sea casi tangencialmente, al papel de la mujer en la India, incluso en la versión "moderna" de aquel gran país.





Lalith Behl está genial como Daya, el profesor retirado de 77 años que decide que "está listo para morir". No está enfermo, no "le han tratado mal" en su familia como pregunta su hijo preocupado, no está deprimido, simplemente siente que está preparado para continuar su viaje. El contrapunto lo da Adil Hussain, un ocupadísimo Rajiv que "habla por teléfono mientras come" y que no entiende la visión de su padre. ¿Quién está listo para morir estando sano y bien atendido?

Lata es la figura de la esposa práctica que pregunta "¿Cuánto va a durar esto? ¿Por qué no vuelves?" Mientras que Sunita es la nieta, consentida y comprendida por su abuelo que ve las cosas con la distancia de la edad y cierta sabiduría. Rajiv no entiende que su padre haya enseñado a conducir la moto a Sunita. Y, a pesar de abrazar el estilo de vida occidental en cuanto a los valores en la vida, de tampoco entiende que decida no casarse, un regusto de " qué dirá la gente " tan propio de toda esa región con independencia de país, etnia o religión













En Benarés se alojarán en el destartalado Hotel Salvación, dónde sólo puede esperarse la muerte por 15 días. Es allí donde nos damos cuenta que la gente no va a Benarés a morir, va a alcanzar la salvación, de un modo casi festivo. El personaje de Mishraji, que dirige el hotel, es a la vez tradicional y práctico, y aunque al principio parece un charlatán, nos dará algunas lecciones de sabiduría así como de calidad humana. Y finalmente conoceremos a Vimla,

es amable y acogedora e invita a comer a Daya y Rajiv. E

spera alcanzar la salvación desde que llegó al hotel 18 años atrás, y que vive de 15 en 15 días cambiando de nombre cuando la quincena concluye. Pero no espera la muerte con urgencia, sabe que la muerte llegará cuando esté preparada. La química entre la Daya y Vimla es evidente, no en vano son marido y mujer en la vida real.









Durante la convivencia a orillas del Gangés, Rajiv y Daya tendrán ocasión de arreglar y aclarar las diferencias de toda una vida y comprender mejor y perdonar el uno al otro. Al mismo tiempo Rajiv comenzará a poner en perspectiva sus prioridades, valorando más la convivencia con los suyos, que los asuntos profesionales que parecen siempre urgentes.









A pesar de lo aparentemente sombrío del tema hay momentos divertidos y un tratamiento delicado y sutil sin llegar a caer en el sentimentalismo. Los personajes están bien construidos y, con escasos medios, el director nos presenta los colores de la India, la belleza de su espiritualidad y lo festivo y comunal de muchos de sus cánticos, prácticas y festivales religiosos.





Y así

utiani nos deja con algunas preguntas. ¿se es más feliz con la visión occidental de productividad y progreso? ¿O es mejor seguir un modelo más pausado y centrado en las cosas realmente importantes? ¿Merece la pena huir ante la muerte, que en la actualidad se esconde y se rechaza como si así pudiéramos evitarla? ¿O es mejor abrazarla con la tranquilidad de la paz que nos dará y la esperanza de una vida futura?





Que tengamos simultáneamente en cartelera dos películas con Adil Hussain (El viaje de Nisha y Hotel Salvación) es al mismo tiempo una afortunada casualidad (Hotel Salvación se estrena en España con dos años de demora), una gran oportunidad para el aficionado al cine y prueba de la pujanza del cine del subcontinente Indio.Shubhashish BhBh