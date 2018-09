Mamá y papá. Cuando los padres se hartan.

Brent y Kendall, un matrimonio razonablemente acomodado, pasan una época complicada con sus hijos, él aún un niño y ella una adolescente en pleno proceso de autoafirmación, al mismo tiempo que sufren una crisis de madurez. Cuando en la ciudad se desata una locura colectiva que provoca que los padres ataquen brutalmente a sus hijos, Carly y Josh, ayudados por Damon el novio de Carly, deberán sobrevivir al asalto asesino y despiadado de sus padres.





Tras casi un año de su visita a Toronto Terror Donostia ... llega a las pantalla esta cinta de Brian Taylor, famoso por sus trabajos de acción, especialmente Crank , el largometraje lleno de testosterona con el que debutó.El punto de partida de "Mamá y Papá"es interesante. La premisa con la que todos contamos, que nuestros padres nos adoran y harían cualquier cosa por nosotros, se rompe de repente. De modo inesperado los padres se lanzan a una violencia desaforada, dirigida hacia sus hijos. Pero, ¿es algo inesperado? ¿No están los padres frustrados por los sueños y proyectos a los que renunciaron para criar a su familia? ¿Acaso los mayores no envidian la lozanía y pujanza de los jóvenes? ¿Bastan los logros de la descendencia para compensar los propios fracasos o la simple rutina? ¿Pueden los padres dejar de lado que los hijos son absorbentes y desagradecidos al mismo tiempo y no saben apreciar el coste vital que han supuesto para sus padres? A mismo tiempo parece haber una crítica a la típica y aparentemente feliz familia de clase media americana.Todas estas ideas se incoan de un modo u otro en "Mamá y Papá". Pero tras unas ideas tan interesantes falta un desarrollo apropiado, no sólo de éstas, sino de la propia narración y de su ritmo. El primer defecto que se aprecia y que daría cierta lógica a esta película es saber qué origina este comportamiento. Se intuye que puede deberse a algo emitido por las pantallas, pero no hay una pista clara, aunque dicho "virus" sólo sea la excusa para que los padres puedan liberar la violencia interior contra sus hijos que llevan reprimida.La película parece dividirse en tres partes, que parecen carecer de unidad. Un planteamiento que gana ritmo y tensión por momentos, la escena del intento de agresión al recién nacido es realmente angustiosa, y que acaba por ser totalmente trepidante, nos deja sin respiración. Aquí la que Taylor demuestra que sabe llevar la acción. En la segunda la película parece arrastrarse, en un ritmo lento que pretende generar suspense pero fracasa en el intento. El desenlace recupera el ritmo y tiene un giro narrativo que nadie se esperará, así como algunos momentos muy divertidos. Pero el final resulta como un disparo de fogueo, parece que el director no hubiera sabido como abordarlo.Por la parte interpretativa hay que subrayar el papel del matrimonio protagonista. Nicolas Cage grita, gesticula y se comporta histriónicamente, y con esto materializa uno de sus mejores papeles de los últimos años. Selma Blair demuestra en este papel ser un valor desaprovechado de Hollywood. Cage y Blair forman un matrimonio que entra en la madurez, con sus frustraciones y el desengaño de los sueños y expectativas que no se han alcanzado. Y la aparición inesperada de Lance Henriksen redondea la faceta actoral de este trabajo.Al final nos queda una idea interesante, un inicio trepidante, Nicholas Cage y Selma Blair en un duo interpretativo muy consistente, y unos giros de guión sorprendentes e hilarantes por momentos. Pero a pesar de los muchos buenos ingredientes, es como una salsa que no se llega a ligar, sus 86 minutos entretienen con dificultad y el final resulta decepcionante.