Tegui, Un asunto de familia... un asunto de magia.

Germán Martitegui, considerado mejor cocinero de Argentina y dueño del restaurante Tegui, decide trasladar éste último con motivo de su décimo aniversario. Para ello se trasladará a Mendoza, a la bodega Michelini, dónde establecerá un restaurante por 40 días.

Cada sesión de Culinary Zinema nos va descubriendo, en formato documental, detalles sobre un plato concreto, sobre un restaurante, sobre un colectivo de cocineros, sobre un vino o un producto... pero esta es la primera vez que una sesión de Culinary Zinema lo que nos transmite es una emoción y una experiencia vital.Germán Martitegui es nuestro protagonista y conductor. Su apellido y la boina que adorna el uniforme de su restaurante nos hace preguntarnos si los genes vascos llevan de algún modo impregnada la cocina. Para el décimo aniversario de Tegui decide montar un restaurante "pop up" a 1200 kilómetros de Buenos Aires, en la bodega de los hermanos Michelini, en Mendoza. Y así cierra un sábado para abrir el martes siguiente por 40 días.Su idea es que sea una celebración con "su familia", y a la vez una experiencia que les haga repensar su cocina, salir de su zona de confort en todos los aspectos. El cambio es total, restaurante al aire libre dependiendo del clima, cocina de fuego y brasas, no hay hornos eléctricos, nueva carta porque los suministros son muy distintos y porque se desea trabajar el producto local, fresco.Y tan fresco, gallinas y truchas vivas, tomates escogidos de uno en uno la misma mañana, frutos y hierbas aromáticas recogidos en el camino. Vamos a descubrir cómo elaboran la carta, como descubren los productos locales, cómo conocen nuevos proveedores, cómo tienen que recoger personalmente algunos frutos y así comprender que éstos no vienen del supermercado envasados, que se cultivan, se crían y se matan. La preparación de la ricotta al principio de la cena para servirla al final es fascinante. Pero la preparación de la sopa de gallina, "no podemos competir con el recuerdo de la abuela", resulta casi mágica. El conjunto lo rematan con vinos seleccionados para cada plato, muchos vinos, por los hermanos Michelini. Aunque la pantalla no permite saborearlos, los aromas y matices parecen transmitirse a través de sus explicaciones. Otro toque de magia.El planteamiento final es espectacular. Los clientes llegan al restaurante al aire libre a través de los viñedos y de la zona de cocina, a las 5 de la tarde, enfrente un paisaje de la montaña al atardecer. Los platos van pasando de frescos al calor de la tarde a más calientes al llegar la noche, con mantas de lana de alpaca para evitar el frío. Esto se acompaña de un cambio de iluminación, llevando el foco del exterior al interior. Es una experiencia fusión de cocina, vino, paisaje y decoración.Aunque el documental nos muestra el proceso de traslado, adaptación a la nueva carta, a los nuevos medios, al nuevo espacio... nos habla sobre todo del desafía, de la transformación de un equipo en una familia, nos habla de una experiencia de transformación y de las emociones compartidas. Como dice Germán "los que vinimos no somos los mismos que volvemos". Parece que sí es verdad, al corazón también se puede llegar a través del estómago.