las películas para ver hasta fin de año

First Man, Venom, animales fantásticos 2 son los títulos más relevantes para ir abriendo boca cara a unas navidades que se presentan como una feroz batalla entre las grandes productoras: Disney con El Regreso De Mary Poppins, Universal con Mortal Engines, Warner con Aquaman, Paramount con Bumblebee, 20th Century Fox con Alita Ángel de Combate y Sony con Spiderman: Un Nuevo Universo Octubre ya está aquí y viene cargado de películas para todos los gustos.









OCTUBRE ha comenzado este mismo viernes con el estreno de la esperada cinta de Venom (Ruben Fleischer) donde Tom Hardy interpreta a Eddie Brock y su relación con el simbionte alienígena. Este papel ya fue interpretado por Topher Grace en Spiderman 3 sin embargo no fue bien recibido y este spin-off viene a redimir al personaje con lo que también queda inaugurada la nueva línea argumental de Sony con respecto a su franquicia de Spidey centrada en los villanos. Películas como Morvius (dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto), Craven El Cazador, Gata Negra, Silver Sable (inicialmente concebidas en una sola película pero ahora desligadas) o incluso Silk, Jackpot o Vigilante Nocturno tienen cabida en el calendario de Sony. Esperemos que les vaya mejor porque la película que nos ocupa ha ha sido duramente criticada en lo que lleva desde su estreno hasta el punto de peligrar su continuidad. Aunque a Venom se le ha suavizado el contenido para no ser película R (y poderla juntar así con Spiderman), si aun así quieres algo más liviano para tus hijos tienes también Christopher Robin (Marc Forster) salto a las real action movies de Winnie The Pooh y sus amigos junto a Edward McGregor interpretando al protagonista. Sin dejar a los más pequeños el 11 se estrena Smallfoot donde la historia del Yeti es contada al revés: son estos monstruos los que buscan evidencias de la existencia de humanos. Una divertida historia con ecos a películas como Hotel Transilvania o Monstruos S.A. También con corte juvenil está La Casa del Reloj de Pared (Eli Roth) con Jack Black y Cate Blanchett introduciéndose en mundos mágicos en la línea de las malogradas Tomorrowland o Un Pliegue en el Tiempo.









First Man (Damein Chazelle) donde Ryan Gosling protagoniza la mayor odisea del ser humano: ser el primer hombre en pisar la Luna. Película, con ecos a Apollo XIII, es fiel candidata a los Óscar. El cine español también tiene su hueco con La Sombra De La Ley (Dani De La Torre) con Luis Tosar y Michelle Jenner protagonizando un turbio thriller policiaco en la convulsa España de los años ´20. La segunda mitad de mes está marcada por títulos terroríficos dada la proximidad de Halloween. Tales son los de Slender Man (Sylvain White) trayendo al celuloide al famoso personaje de creepy-pasta. La Noche De Halloween (David Gordon Green) donde vuelve Jamie Lee Curtis a enfrentarse a Michael Mayrs y ya para el 31 la menos terrorífica Pesadillas 2: Noche De Halloween (Ari Sandel) donde de nuevo los personajes de terror juvenil del escritor R.L. Stein cobran vida para aterrorizar Greendale. El cine español nos trae una historia terrible no de monstruos sino de la cruda realidad del holocausto nazi: El Fotógrafo de Mauthausen (Mar Targarona) donde Mario Casas es Francesc Boix que será el artífice de que unos negativos puedan salir a la luz para mostrar al mundo el horror del campo de concentración austriaco. Y para no cerrar el mes de octubre tan lóbregamente también se estrena el esperado bio-pic de Freddy Mercury Bohemian Rhapsody (Brian Singer) sobre los orígenes del grupo QUEEN así como la historia de fantasía de El Cascanueces Y Los Cuatro Reinos (Lasse Hallström, Joe Johnston) con Keira Knightley, Morgan Freeman Y Helen Mirren entre otros habitando un mundo paralelo de magia muy en la línea de Narnia o Alicia En El País De Las Maravillas.









NOVIEMBRE empieza también contundente con el estreno de Infiltrado En El Kkklan. De nuevo Spike Lee resuena fuerte como candidato a los Oscas con este biopic con aires de comedia mordaz sobre la desarticulación de una célula del Ku Klux Klan por parte de Ron Stallwoth primer policía negro en el estado de Colorado. Sin embargo el estreno del mes se espera para el 16 donde los fans de Harry Potter tienen una nueva cita: Animales Fantásticos 2: Los Crímenes De Grindeward (David Yates) donde se enlaza cada vez más esta historia con las de Potter donde aparece la academia Hogwarts y un joven Dumbledore (Jude Law) que recluta a Newt Scamander (Eddie Redmayne) para luchar contra las fuerzas oscuras del emergente Grindeward (Johnny Depp). Segundo pilar de la nueva saga inspirada en el universo de J. K. Rowling que está previsto que continúe con otras 3 películas más a estrenar en los años 2020, 2022 y 2024. El 23 salta a la gran pantalla el último de los grandes personajes del comic español. Tras Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape o Anacleto, le llega el turno a SuperLópez (Javier Ruiz Caldera) donde Dani Rovira se convierte en esta parodia a la española de Superman. Y las fechas navideñas se acercan así que la primera cita la tenemos con esta nueva revisión en película de El Grinch. Este peculiar ladrón de la navidad ya fue llevado al cine en el año 2000 de la mano de Ron Howard y protagonizado por Jim Carrey. 18 años después se apuesta por la animación para traernos de nuevo las desventuras de este personaje creado por el Dr. Seuss.









Entramos en DICIEMBRE sin abandonar el género de la animación ya que el 5 llega Ralph Rompe Internet. Segunda parte de este peculiar villano de videojuegos que quiere ser héroe esta vez navegando por el proceloso mar de internet. En esta ocasión Disney usa una mordaz crítica y parodia hacia el mundo virtual e incluso hacia sí misma. El 7 vuelve uno de los ladrones más famosos del bosque de Sherwood: Robin Hood (Otto Bathurst). La película ha sido descrita como ‘una emocionante aventura repleta de acción, espectaculares escenas de lucha y un romance atemporal. Ya desde el 14 empieza lo que serán unas navidades repletas de blockbusters de cada productora principal que competirán entre ellas para ganarse el favor de crítica y taquilla: empezamos con Universal que presenta el 14 la nueva apuesta para el género de ciencia ficción de Peter Jackson: Mortal Engines (Christian Rivers) donde, en un futuro post-apocalíptico, los humanos más humildes ven sus vidas amenazadas por las gigantescas ciudades móviles de los poderosos. Pero esto no ha hecho más que empezar.









El 21 llegan tres grandes apuestas: por un lado Fox trae Alita, Ángel De Combate (Robert Rodríguez) adaptación del exitoso manga de Yukito Kishiro que pretende romper la maldición de las action movies sobre producciones japonesas. Disney, por su parte, ya quemó el cartucho de Star Wars en mayo con Han Solo: Una Historia De Star Wars (Ron Howard) de una forma injustamente maltrecha gran parte por culpa del boicot de los haters. Sin embargo le queda otro cartucho en la recámara: El Regreso De Mary Poppins (Rob Marshall) retomando las andanzas de la famosa institutriz mágica esta vez con los rasgos de Emily Blunt que apelará a la nostalgia de la primera parte para su éxito. Y por último, Sony trae de nuevo al trepamuros con Spiderman: Un Nuevo Universo. Esta película de animación muy aclamada en sus tráileres y primeros pases, nos muestra el Spiderman afrolatino de Miles Morales y cómo este tiene encuentros con otras versiones de él mismo de mundos paralelos.