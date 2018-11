Madrid Games Week 2018. un éxito que consolida la feria como referente europeo en el sector de videojuegos

España es el Quinto país consumidor de videojuegos en el ranking mundial con unos ingresos que no paran de crecer. Es por eso se hace obligatorio consolidar una feria a nivel internacional sobre los videojuegos.este año se lo han propuesto más seriamente tras experiencias anteriores no tan satisfactorias (como las pasadas ediciones de laque solo ofrecía juegos ya a la venta sin mostrar ninguna novedad) y la respuesta tanto de creadores, desarrolladores, compañías y jugadores ha sido abrumadora: los datos oficiales confirman un éxito aun mayor de los esperado con más de 136.000 asistentes a lo largo de sus 270 stands

Pero no todo es jugar. Desarrolladores y creadores de juegos indi incluso de producción nacional se dieron cita también para mostrar sus ideas, sus proyectos y acercar al público el proceloso mundo detrás de los videojuegos. Quizá el lugar no era el más apropiado puesto que estaba en la zona de paso entre pabellones y la acústica no era la mejor.también estaría presente con la asistencia de dibujantes, mangacas y concursos de cosplay. Pero donde se puede decir que más se ha centrado la feria ha sido en loscon torneos y campeonatos internacionales organizados por lacon juegos como elaunque el más destacado sería el de la gran final internacional dedonde el propiohizo su presentación y valoración del nuevo título de la saga.