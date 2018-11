29 Semana de cine Fantástico y de Terror, San Sebastián. La mejor en años

Das Mädchen im Schnee . Entre los cortos cabe destacar Baghead, Helsinki Mansplaining Massacre (como no hablo más de ella lo digo aquí, es realmente divertida y ácida, vedla si tenéis ocasión) o El escarabajo al final de la calle, pero hay multitud de ideas geniales y formas originales de contar una historia, por ejemplo

La imagen de la semana la ha protagonizado Itziar Castro , una actriz impresionante y persona encantadora con cuya presencia pudimos contar casi accidentalmente debido a su cese inesperado como profesora de interpretación en Operación Triunfo.

La semana se abría de modo esperanzador y espectacular con Overlord , dirigida por Julius AVery y producida por JJ Abrams. Una narración de terror sobre el día D y los experimentos nazis para crear super soldados. 5 minutos iniciales de acción trepidante... y eso es todo. Un guión poco creativo con una narración muy previsible, sin nada que reseñar en el plano interpretativo ni en la fotografía ni siquiera en los efectos especiales eran de especial mérito. Durante casi toda la semana temimos que se llevara el premio del público.





One cut of the dead , que empieza con un plano secuencia de más de 30 minutos que parecen a medio camino entre una broma, un rodaje de Ed Wood y un producto amateur. El premio es para quién sepa esperar (hubo quién no supo), porque ahí se da la vuelta y encontramos en enorme trabajo sobre el amor al cine. Hay quién la ha calificado de comedia sobre zombies pero, a pesar de los guiños cómicos, es otra cosa distinta y más profunda. Afortunadamente en el último momento arrancó el premio del público de las manos de Overlord.





Por Grans , del director sueco-iraní Ali Abbasi. Reconocida en Cannes en 2018 con el premio Un Certain Regard, la película utiliza la mitología nórdica para reflexionar sobre cómo acogemos a los que son distintos, pero al integrarlos hacemos que ya no sean distintos. En ese proceso de acogida pero paradójicamente rechazo al mismo tiempo, se puede producir también la reacción contraria.





PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR CORTOMETRAJE (1.000 €) Baghead (2017). Alberto Corredor. Reino Unido (Veremos que no sólo lo apreció así el público)







PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN (1.000 €) La noria (2018). Carlos Baena. España.







PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR CORTOMETRAJE ESPAÑOL (1.000 €) El escarabajo al final de la calle (2017). Joan Vives i Lozano



La noche del 31, durante el maratón de Halloween, se hizo una serie de fotografías de grupo que casi podríamos calificar de performance colectiva. Ocupando butacas vacías con personal de la sala y presentadoras, gafas anaglíficas (ñas de los cristales rojos y azules para ver películas en un primitivo 3D) puestas, quitadas , puestas... ahora esta zona, ahora esta otra... todo ello coordinado genialmente por Pedro P. Jiménez (Mambrú el hombre ola)





Como cada año fiesta en Bataplán para los acreditados, invitados, organizadores, abonados del festival y demás fauna afín. Este año contaba como DJs con los multi artistas Borja Crespo Koldo Serra que pincharon una mezcla ecléctica de estilos y épocas con temas para todo tipo de gustos. No nos quedó claro si un par de mezclas criminales correspondían al final de sus sesión o a la entrada en acción del DJ de la sala. Lo que sí podemos decir es que el ambiente estuvo animado, con muchos asistentes, pero al mismo tiempo en un entorno de confianza, casi íntimo.

La idea genial de "El escarabajo al final de la calle" se origina en las largas conversaciones telefónicas entre la actriz y el director, (la barcelonesa Alexandra Lacaita y el valenciano Joan Vives) que son pareja. No puedo contar mucho más, quién vea el corto lo entenderá.

Pudimos hablar unos minutos con Alberto Coredor, el multi galardonado director de Baghead. Nos contó que una pequeña "aportación" al final del corto (que en nuestra opinión empobrecía un poco el resultado) no era de su cosecha sino por una poderosa influencia externa. También nos contó que estaba trabajando en un proyecto de largometraje, algo que esperamos con mucho interés.

Este viernes 2 de noviembre acabó la que, en nuestra humilde opinión, ha sido la mejor Semana de Cine Fantástico y de Terror en años. En esto del "cine de género" hay muchas buenas ideas muy mal materializadas y es fácil encontrar auténticos fiascos. Pero este año no ha habido jornada en la que no contáramos con una o dos películas de nivel más que decente así como con cortos muy ingeniosos y bien realizados.Entre las películas que más nos hanPREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR LARGOMETRAJE One Cut of the Dead (2017). Shinichiro Ueda. Japón