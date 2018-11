Mandy. Que gran película, que mal momento

Aclamada por la crítica y con una gran recepción en los festivales en los que se ha presentado, incluyendo Sitges (con la excepción de Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián ), esta película se divide en dos partes. En la primera se presenta a los personajes, en un universo plácido y bastante onírico en el que ambos son felices aunque se intuye que ambos escapan de vidas previas que desean dejar atrás. Mientras en la segunda parte la placidez de la primera, la magia tranquila, desaparece para transformarse en una brutal sucesión de escenas de violencia más próximas a Conan el Bárbaro

Panos Cosmatos hace tal conjunto de referencias al cine de los años 80 y a la cultura del metal que casi parece un homenaje. Sus moteros drogadictos parecen haber regresado directamente de Hellraiser . Así mismo la película está llena de elementos mágicos como el "Cuerno de Abraxas" o "La daga corrompida del caballero pálido". Y hay una increíble escena de duelo con motosierras que podría evocar La matanza de Texas









Un elemento sorprendente y que comentamos por no desvelar nada importante de la película, es el perturbador anuncio del Cheddar Goblin, que Red ve al llegar a casa. El anuncio tuvo su propio guión y rodaje.

















La fotografía de Benjamin Loeb es uno de los elementos narrativo fundamentales. en la primera parte las imágenes toman un carácter azulado, como de sueño feliz. Mientras en la segunda nos muestra una paleta de colores rojos que combinan perfectamente con el onirismo y cierta sensación alucinógena de la película. El propio Loeb comenta que Cosmatos le había animado a hacer cosas que por él mismo no se hubiera atrevido. Los planos son magníficos, algunos verdaderas portadas de discos. La forma de transmitir el involuntario viaje alucinógeno de Mandy es muy interesante.









La música es una perfecta acompañante de esta película, desde el inicio con el tema Starless de King Crimson mientras Red vuelve a casa de su trabajo de leñador, pasando por éxito folk-psicodélico de los 70 "El amuleto del laberinto sollozante" de Jeremiah Sand, creado para la película (merece la pena leer la letra pues ayuda a conocer al personaje). Y sobre todo la banda sonora de

Andrea Riseborough, Mandy, es su contrapunto ideal con la paz que transmite, resulta casi mágica, casi inmaterial. Linus Roache, Jeremiah Sand, es un perfecto líder de una secta, centrado en su propio ego y acostumbrado a que todos se plieguen a sus deseos, dispuesto a sacrificar incluso la vida de sus fieles.

El fin de semana del 12 de octubre se estrenaban 19 películas en la cartelera española, nada menos. Desconozco como se han conjugado los elementos pero esto perjudica a todos los implicados. Al público, que habrá de elegir qué puede ver en sala ya que el siguiente fin de semana trae sus propios estrenos y que verá como las producciones más minoritarias quedan excluidas de la programación. A las salas, que no podrán sacar el jugo debido a cada película. Y finalmente a las distribuidoras, que se encontrarán con el mismo problema. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con Mandy? Pues Mandy es una de esas películas que se ve apartada, sobre todo en las ciudades pequeñas que no tengan gran cantidad de salas.Como decíamos, esta no es una película al uso, o mejor dicho, no puede verse como una película al uso. Esta película ha de ser vista en los términos que plantea el director. En realidad es así con todo el cine, nadie ve con la misma perspectiva un documental, una película policíaca, un musical, una película de acción... Pero hay una diferencia importante, para todo lo que hemos comentado nos hemos ido educando a travé de nuestras experiencias cinematográficas. Y éstas no nos han preparado para el festín visual que es Mandy, más incluso, para el banquete sensorial que es Mandy. Pero vayamos por partes.Jóhann Jóhannsson (éste fue su último trabajo) que genera un ambiente amenazante.Un detalle que refleja el cuidado de la estética que ha tenido Cosmatos es la serie de rótulos que aparecen presentando los distintos elementos de la película y que han sido trabajados de forma muy detallada por el grupo Shynola . El detalle de estos carteles contribuye de modo eficaz y sorprendente a ambientar los distintos momentos de la película.En cuanto a la interpretación, Nicolas Cage, Red, se nos muestra con su faceta más salvaje y enloquecida en un papel que le viene como anillo al dedo, especialmente cuándo ha de volver a su pasado violento para reclamar su venganza. Su escena de dolor en el baño no puede ser más salvaje.En definitiva, no es una película para todos los gustos, es un trabajo con un componente de fascinación que se ha de ver con la mente abierta y sólo bajo las premisas de su director. Si buscamos una película convencional nos equivocaremos, si buscamos una nueva experiencia sensorial la disfrutaremos.