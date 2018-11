Overlord. Mucho ruido... no tantas nueces

Éxito entre el público de Sitges y de San Sebastián, donde estuvo a punto de ganar el premio del público, y muy bien recibida por buena parte de la crítica. Tuve la ocasión de verla en San Sebastián, durante la inauguración de la 29 Semana de Cine Fantástico y de Terror . El nombre de JJ Abrams en la producción genera elevadas expectativas... grandes medios, muchos fuegos de artificio e ideas ingeniosas. Y ya se sabe que no hay algo peor que una expectativa insatisfecha. Quizá cuando uno espera algo fuera de lo común, encontrar algo simplemente correcto y competente provoque una valoración injustamente baja.La premisa es prometedora, una combinación de película de terror y bélica, aunque no tan original como pueda parecer. Tenemos multitud de ejemplos. Citando unos pocos, la decana Revenge of the Zombies de 1943, pasando por la película de culto El torreón , de Michael Mann, la española La tumba de los muertos vivientes , dirigida por el inefable Jess Franco, la británica Dog Soldiers , la franquicia Outpost , la hilarante Dead Snow , la idea enloquecida de un Osama Bin Laden zombie en Osombie o la finlandesa War of the Dead . Y no podemos olvidar la saga de videojuegos de Wolfenstein que nos viene acompañando desde principios de los años 80.La cinta comienza muy bien, con una trepidante escena en un avión en la que podemos percibir la tensión y el miedo de unos soldados a punto de entrar en combate por primera vez. Y tras caer del aparato la película parece caer al mismo tiempo. Habiendo tantos precedentes en los que inspirarse o a los que copiar descaradamente, quizá cabría esperar algo más interesante. La trama es extremadamente previsible y se diría que podemos adivinar cada giro durante una escena. Hasta los actos de heroísmo son los que están previstos.Esta no es, innegablemente, una película de intérpretes, pero tampoco es obligatorio que sea lo contrario. Tampoco ayuda lo inverosímil de los personajes. Nuestro "tipo duro", el cabo Ford interpretado por Wyatt Russell, no puede parecernos menos creíble. Boyce, Jovan Adepo, un soldado bisoño negro que nunca ha disparado un tiro desobedeciendo de modo explícito a un superior veterano? Mathilde Olivier es quizá la que tiene una actuación más sólida, pero su personaje hubiera sido tachado de colaboracionista por los franceses y humillada públicamente, si no ejecutada. Al margen de esto, por muy motivada y desesperada que se encuentre una persona, no aprende de repente a manejar un subfusil o un lanzallamas. Tibbet, John Magaro, es poco más que un arquetipo. Y finalmente Wafner, Pilou Asbæk, el malvado comandante alemán, metáfora evidente de que el monstruo exterior surge cuando ya existe el monstruo interior. Pero por si no lo tenemos bastante claro, Wafner es un acosador sexual, que abusa de su posición en el pueblo, además de ser Nazi convencido, taimado y cruel, que no tiene escrúpulos en utilizar a los ciudadanos franceses como material de los experimentos nazis ni en utilizar a un niño como rehén para satisfacer sus bajas pasiones sin encontrar resistencia.Quizá el mayor problema de esta cinta sea que Julius Avery no parece saber si está rodando una película bélica o una cinta de terror, o un mashup de ambas que no encuentra su equilibrio. Y por esto no logra resultar convincente en ninguno de los tres aspectos. Con los medios que se le suponen a JJ Abrams no se han desplegado unos efectos especiales realmente espectaculares. Pero, y este sí parece un verdadero problema, se ha desplegado todo el potencial terrorífico de los zombies-supersoldados-nazis. Uno no tiene la sensación de amenaza inminente contra la humanidad, ni tampoco un escalofrío nos recorre la espalda al contemplarlos. O quizá Avery, o su mentor Abrams, haya querido de modo consciente que esta sea una película de un poco para todos.En resumen, una película entretenida a lo largo de toda su duración, sin sensación de exceso de metraje. Y hasta aquí llega, aunque quizá no se le pida nada más. No hay una idea original, no hay una frase característica que quede en la memoria, no hay una imagen para el recuerdo, no hay un giro del guión interesante, no hay unos efectos memorables... al salir de la sala no queda nada reseñable. Y a pesar de esto no dejaría de recomendarla a adolescentes con una tarde libre o a inveterados fans de la serie B. En ocasiones yo también me como una hamburguesa de alguna gran cadena.