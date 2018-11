Venom: un éxito de taquilla a pesar de las malas crítica

Venom está imparable. Ha pasado un mes desde su estreno y se puede asegurar ya con datos de taquilla que está siendo un exitazo: Ya desde la primera semana se convirtió en el mejor estreno del mes de octubre y, a falta de estrenarse en el mercado asiático, lleva recaudada más de 500 millones de dólares. Todo apunta que pueda alcanzar la recaudación de películas como la Liga de la Justicia o Capitán América 2: el Soldado de Invierno. Y todo ello muy a pesar de las tremendas críticas que ha recibido. ¿Por qué esta diferencia de percepción? Lo analizamos a continuación









Marvel Studios para introducir a Spiderman en el MCU se le reducía a Sony bastante la posibilidad de usar a su carismático superhéroe por lo que se le ha ocurrido hacer un nuevo universo cinematográfico basado en los villanos del trepamuros… sin el trepamuros. El primero en encabezar este nuevo proyecto ha sido Venom que ya se le pudo ver en Spiderman 3 (Sam Raimi – 2007) con las facciones de Topher Grace. Sin embargo en aquella ocasión no tuvo ni el tiempo ni el espacio para mostrar una evolución del personaje como debiera y esta nueva película viene a solventar tal circunstancia que tanto enervó a los incondicionales del simbionte. Con el acuerdo de colaboración con









Ruben Fleischer (Bienvenidos A Zombieland) el encargado de traer de nuevo a la pantalla a este antihéroe desligado de Spiderman (de ahí que no muestre la emblemática araña blanca en su pecho) para lo cual sitúa la acción en San Francisco en vez de Nueva York. Pero por si aún era poca la explicación de porqué no sale el trepamuros, se nos muestra un inicio totalmente nuevo para Venom. Este se nos refiere de forma que es Carltton Drake (Riz Ahmed) a través de su corporación Life Fundation quien trae especímenes de la raza simbionte a la Tierra en una expedición de exploración a un cometa cercano. Por otro lado, vemos a Eddie Brock (Tom Hardy) un reportero caído en desgracia cuando pierde su empleo y a su pareja Anne Weyling (Michelle Williams) que, en un inesperado giro del destino, acaba fusionándose con una de estas formas alienígenas estableciéndose un nexo entre ambos que darán lugar a un Venom mucho menos feroz de lo que cabría esperarse pero que resulta curioso de ver y entretiene. 11 años después será









Desde antes de su estreno, la película ha sufrido la aplastante crítica negativa de los principales medios que parece que todo lo que no sea Disney en terreno de superhéroes debe ser vilipendiado (véase también las campañas de descrédito que sufre últimamente el universo DC). Amen del supuesto boicot de los fans de Lady Gaga para favorecer su película Ha nacido una estrella. Cierto es que ha jugado en su contra el drástico recorte de metraje que ha habido para evitar la calificación R cosa que en un principio se prometía que si la mantendría. La película, con ello, ha quedado muy descafeinada aunque no por ello infantil. Las escenas violentas están pero no explícitas sino insinuadas. Venom se muestra igualmente despiadado y brutal con sus enemigos hasta tal punto que crea conflicto con su huésped ya que Eddie Brock tiene unos valores y rectitud que refrenan el instinto homicida del simbionte. Ese es uno de los aciertos del film. La interacción de Brock/Venom es magnífica hasta el punto de tener que convivir dos personalidades tan distintas como en una extraña pareja. Estos desencuentros son también forma de aligerar la película con humor bien introducido sin llegar a ser excesivo como pasa en algunas películas de Marvel (Thor Ragnarog). Pero vayamos por partes.





Venom: Protector Letal o Planeta de Simbiontes aunque también introduce Eastern Eggs jugosos para los fans del trepamuros como la alusión al hijo de J.J Jameson, o el incidente en Nueva York en el Daily Globe de Brock que le llevó a San Francisco. El primer acto quizá queda demasiado largo y hace que hasta la aparición de Venom la película resulte algo lenta. Sin embargo todo mejora cuando se produce tal simbiosis. Lo que podría casi considerarse un inicio de película de amor, se convierte en una vorágine de acción, humor negro y desatamiento de efectos visuales que, sin llegar a ser perfectos, cumplen su cometido. El ritmo se va acelerando cada vez más de forma que incluso el espectador pueda llevarse la sensación de estar perdiéndose información. Sobre todo en la evolución de Venom que pasa de considerar a Brock un mero "recipiente" a ser ya amigo. Eso puede ser debido también a las escenas eliminadas que, según Tom Hardy muchas eran sus favoritas. El final es demasiado precipitado que hace que esa evolución de los personajes quede interrumpida y el conjunto final de un aspecto inacabado a la historia. Cosa no necesariamente negativa ya que estamos ante una película del origen del héroe y es de esperar que se consolide en próximas entregas (en principio Hardy ha firmado por 2 más) La película adapta muy libremente comics como









Ahmed es soberbia. Quizá el personaje de Williams es el peor parado. Sus aportaciones son nimias pero cuando se la necesita está. ¿Se echa de menos a Spiderman? En un principio concebir a Venom sin el arácnido se hacía complicado pero la película tiene entidad por sí misma y no chirria su ausencia. Eso no quiere decir que en un futuro puedan compartir universo; una de las razones para evitar la calificación R es esa. Mucho de los fans así lo querrían ya que este Venom es mucho mejor que el que vimos en Spiderman 3 de Raimi. En su conjunto estamos ante una película entretenida, que divierte, entretiene y, si no vas con muchas expectativas, hasta puede que te guste. El ritmo es adecuado, las escenas de acción bien conformadas y sobre todo Hardy es la gran baza de esta película que se esfuerza por llevar su interpretación al nivel que le caracteriza (él mismo pone la voz grave de Venom cuando interaccionan los dos). ¿Agujeros de guion? Los hay sin duda quizá demasiado magnificados por los detractores pero, aunque alguno si es especialmente llamativo, en su conjunto tampoco son tan graves. El villano cumple su cometido y sobre todo muestra ese tipo de personas que de fachada velan por sus semejantes pero por dentro oculta un alma oscura. En ese sentido, la interpretación introspectiva y serena de









La película para nada es tan nefasta como nos la querían hacer ver la crítica. No es para nada la peli del año pero cumple si vas con las expectativas de pasar un buen rato, disfrutar de una película de acción y divertirte con los chascarrillos de Venom. Por lo que se deduce de los buenos datos en taquilla parece que el público no se deja tanto influir por la critica por lo que Venom ya puede decirse que ha suido un éxito para Sony. No está todavía confirmada pero es muy factible una continuación de las aventuras del personaje que quien se haya quedado a ver los after-credits, tendrá una pista de quien será el villano.