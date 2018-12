Dantza. Un lenguaje local... un lenguaje universal

Hace no mucho decíamos que una película, especialmente algunas películas, ha de ser vista en sus propios términos . Y ésta requiere verse con la mente abierta a la plástica, al ritmo, a la metáfora. Esnal no ha hecho un documental, ni tampoco una ficción. Estrenada en el 66 Festival de cine de San Sebastián fuera de concurso, este trabajo es un homenaje a la danza y a la tierra, a las tradiciones y a los mitos, utilizando para ello el lenguaje universal del baile y la música. Pero este lenguaje ha sido reinterpretado y actualizado, tanto a nivel coreográfico como musical.Telmo Esnal se ha atrevido con una película muda. Y, como sucede con un ciego, ha potenciado el resto de elementos. Aunque puede parecer que la temática es muy local, la danza y la música vascas, las historias que se plantean son realmente universales, la conquista de la naturaleza, la agricultura, la fiesta o el amor. Según avanzan la narración, la cromática de la fotografía, de los paisajes y del vestuario va evolucionando. Los colores pasan progresivamente desde los ocres hacia tonos más alegres y frutales.Dantzari antes que cineasta, Esnal comenzó este proyecto en 2012. La experiencia del director en los bailes tradicionales vascos le ha permitido abordarlos con el mayor respeto, pero desde una perspectiva actualizada. El baile y la música surgen naturalmente, a través del ritmo de las tareas cotidianas como cavar la tierra, o trabajar el metal. Tampoco podemos olvidar otro gran elemento del ámbito rural, el desafío, que empuja a la búsqueda de mayor habilidad o espectacularidad.La labor de los bailarines, los dantzaris, ha sido fundamental para que este trabajo tomara forma. Los ensayos, las repeticiones de las tomas, han sido una novedad y un esfuerzo considerable para ellos. Hay que tener en cuenta que en el mundo de las danzas vascas no existen los profesionales, y han de buscar el tiempo para cualquier proyecto que implique cierta dedicación.Pascal Gaigne, francés residente en San Sebastián desde 1985, ha reinterpretado temas y armonías tradicionales. Su interiorización de la música vasca se refleja en el Goya que ganó con la banda sonora de. Junto a él han colaborado Mikel Urbeltz y Marian Arregi. Para quién conozca la música tradicional vasca, los temas resultan familiares al oído. Pero casi ninguno es una pieza existente, sino adaptación y asimilación de ritmos y melodías tradicionales.En resumen, una bella película. Un trabajo que entra por los ojos y los oídos, que no se debe intentar racionalizar, únicamente se debe sentir.