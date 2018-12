Entre dos aguas. El tiempo alcanza a la leyenda.

Sinópsis:





Todos hemos de retractarnos alguna vez. Cuando Isaki Lacuesta ganó la Concha de Oro en 2011 conla sensación fue agridulce y prometió no volver a presentar a concurso ninguna de sus películas. Pero aquí lo tenemos en 2018 estrenando en salas, ganadora de nuevo de una Concha de oro. Todos hemos de retractarnos alguna vez. Muchos, que hemos sido fieles a la idea de que la historia vertebra la película hemos de quitarnos el sombrero ante esta película de intérpretes, ante esta película de verdades como puños, de imágenes y sonidos que se funden perfectamente, de ambientes y matices, de sabor a sal y a realidad.Lacuesta recupera a Isra y Cheíto, ya mayores. La vida les ha llevado por caminos distintos a los que esperaban, Cheíto quería quedarse cerca de casa pero es un militar que ha recorrido medio mundo en largos despliegues alejado de su familia. Isra quería ser Guardia Civil pero ha acabado en el talego por trapichear con droga. Ambos están en la distancia y tienen dificultades para conservar sus familias y hacer proyectos de futuro. La cámara se centra fundamentalmente en Isra, en las dificultades para salir adelante con empleos de miseria y con un historial delictivo. Pero también en sus dificultades para dejar atrás el pasado. Las escenas del bautismo y el tatuaje resultan más que evocadoras, casi excesivamente obvias. Y como guinda, la presencia y tentación constante del tráfico, en el ocio e incluso en un trabajo, dónde vigila todo tipo de vehículos utilizados para el narcotráfico y requisados por la policía.El formato parece documental y las interpretaciones son muchas veces "naturales", casi improvisadas. Pero estamos ante una ficción, Isra no ha estado en la cárcel ni se ha intentado suicidar. Una ficción que resulta muy real, que habla sobre la vida de las capas sociales más pobres de San Fernando. El director comenta que en el barrio de La Casería resulta muy difícil salir adelante, escapar del destino, porque no hay trabajos, porque hay pocas posibilidades de estudiar, porque el ambiente mete a los jóvenes en una espiral destructiva. Y así la película, que pretendía reflejar la mirada de Isra y Cheíto adquiere un componente social.Para la filmación escogió el celuloide, a Lacuesta le parecía un contraste interesante, ya que 12 años antes había filmadocon medios digitales. Le atraía el contraste, que la película siendo actual tuviera elementos antiguos. El director lo compara con el marisqueo o ciertos rituales militares, ambas cosas aparecen en la cinta, no hayan cambiado en generaciones, mientras que de repente la música actual o un teléfono móvil nos regresan al momento presente.Finalmente la música, tan importante para Lacuesta que da título a tanto acon un tema de Camarón, como a ésta con un tema de Paco de Lucía. Trabajo de Kiko Veneno y Raül Refree, tan perfectamente fusionada con la imagen, impregna todo y pone un lazo que remata perfectamente este regalo cinematográfico. Hay un verso de Kiko Veneno que lo dice todo "Dale pan a los chiquillos, tan, tan, tan, pan, pan, que el pan le quita el filo al cuchillo".