El viaje a Nara. El viaje para abandonar el equipaje.

Recientemente he comentado repetido que las películas han de ser vistas en sus propios términos. Pero para poder llegar a este punto se han de conocer dichos términos. Con mayor o menor fortuna, el cine que hemos visto nos ha educado para entender los términos que se manejan en la comedia, los musicales, el terror... Pero ¿cómo dialogamos cuando ninguno de los elementos de la comunicación parece estar presente? Tras verla en la 66 Edición del Festival de Cine de San Sebastián la sensación era de no haber entendido nada. Cierto es que en un festival se ven muchas películas, a menudo cansado y no siempre con la atención necesaria. Por ello la he visto de nuevo para garantizar que estos factores no influían en mi opinión. La película ha pasado de llamarseen su título original a ser, que se pretende menos críptico pero que en realidad nos ilustra muy poco sobre el contenido de la cinta.Uno de los principales protagonistas es el bosque, aunque aparezca así en los títulos de crédito. Concretamente es el bosque artificial de Yoshino, plantado y talado por más de 500 años. La fotografía de Dodo refleja la grandiosidad del bosque, tanto en sus tomas verticales donde las copas se recortan contra el cielo, como en sus planos aéreos donde observamos los rojos del otoño o los valles brumosos. La belleza plástica de la fotografía es indiscutible a lo largo de todo el metraje.La directora es nativa de Nara y es conocedora de la belleza de la región, belleza que se asegura de reflejar. Pero también es conocedora del espíritu conservador de la prefectura. En Nara no solo tuvieron su sede varias antiguas capitales de Japón, es una región de templos y tradiciones, dónde los ciervos son animales casi sagrados. En Nara la gente vive de la agricultura, de la artesanía, de la madera del bosque y del turismo.Son continuas las referencias a Nara, a la tradición, al ciclo de la vida, a los elementos (tierra, aire, agua y fuego). Cuando Satoshi habla de la perfección de los árboles, plantados por las anteriores generaciones, nos habla de Nara y de Japón, de la paciencia de crear un bosque artificial y gestionarlo por siglos, como si toda la montaña fuera un gigantesco bonsai. Jeanne lleva un asta de ciervo decorando su mochila, apuntando a Nara y al pasado de Jeanne. La artesanía con asta de ciervo es tradicional allí. Escenas de caza, de caza de ciervos, y un accidente, ¿un castigo por no respetar lo sagrado? Un niño que se entrega a unos ancianos. Un anciano que habla de una gran desgracia y de cómo no puede abandonar Nara por conservar el recuerdo. Nara es una prefectura que muchos abandonan por razones de trabajo. Otro anciano que habla sobre un cementerio en la cima de una colina y un viejo árbol cerca del templo. Este viejo árbol, retorcido, símbolo de la experiencia, de la vida, del paso del tiempo... va a asomar repetidamente.Otro gran protagonista es el tiempo, quizá por su ausencia. Jeanne en un momento dado se pregunta si estamos en el presente. No estamos seguros si Jeanne vive en distintos momentos simultáneamente, si el pasado y el presente están fusionados, si sólo estamos viendo recuerdos... Las escenas con tonos dorados parecen llevarnos al mundo del amor romántico, de la felicidad que está en el pasado. Pero los personajes desaparecidos parecen estar también en el presente. Y un túnel, símbolo obvio de la muerte, pero también un túnel que parece separar el mundo mágico, el mundo onírico, el bosque, del mundo racional, del mundo material, de la civilización. Y nueva referencia a la realidad, a un túnel real que al cruzarlo nos presenta un bosque impresionante que admiró a Juliette Binoche.Por la parte interpretativa, hay que señalar que Binoche y Nagase son grandes actores, y hay complicidad entre ellos. Su trabajo aquí es excelente. Ambos manifiestan sentimientos y emociones intensos, pero esto no parecen totalmente conectado con la progresión de la película. Con ellos vamos a conocer que Satoshi está en el bosque por estar "cansado de la ciudad, que Jeanne tuvo años atrás una relación cerca de allí, que la hierba Vision calma el dolor, el dolor del alma. Y que ella busca esa hierba para calmar su propio dolor. Todo ello salpicado de diálogos con reflexiones, algunas más crípticas que otras, sobre la felicidad "la felicidad está en nuestros corazones, no necesitamos a nadie para ser felices", sobre el amor "el amor es como las olas, nunca se para"... Pero quizá la principal sea que hay que aprender a dejar atrás pasado, a reconciliarse con él para poder ser feliz, para poder amar en el presente.Hay cosas que no acaban de entenderse. Jeanne ha mantenido una relación y vivido en la zona, pero necesita un traductora, Hanna, que se va súbitamente sin un motivo claro. Tras la partida de Hanna, Satoshi y Jeanne comienzan a entenderse fluidamente, acaso una metáfora de haber adquirido una comunicación más allá de lo verbal. En una frase Jeanne expresa algo parecido "A veces no nos entendemos por culpa del lenguaje".No es una película para todo el mundo. Esta obra o se ama o sólo se desea que se acabe. Para gozarla hay que estar dispuesto a sumergirse en la belleza de sus imágenes, a olvidar la lógica temporal que normalmente aceptamos, a abandonar la esperanza de un guión convencional, a renunciar a explicaciones y moverse en el mundo de la metáfora y lo simbólico. Si de algo sirve a los lectores, he podido disfrutar la cinta sólo en su segundo visionado, cuándo la sorpresa y el desconcierto estaban superados, cuándo ya sabía qué esperar de este trabajo y no buscaba en él elementos convencionales a los que asirme.