las nominaciones a los Oscar más polémicas

91 Edición de la Gala de Los Oscars que se celebrará el 24 de febrero en el Dolby Theatre de los Ángeles y con ella se ha disparado la polémica. Entre las más nominadas están las esperadas Roma (10 nominaciones entre las que está mejor película, mejor director y mejor guion original) La Favorita (10 nominaciones entre ellos Mejor Película y Mejor Director) Ha Nacido Una Estrella (8 nominaciones) y El Vicio del Poder (8 nominaciones) pero la que se ha colado de rondón ha sido Black Panther con 7 nominaciones una de las cuales es a Mejor Película y eso es lo que ha hecho saltar el escándalo. Si a eso le añades las 6 nominaciones de las normalitas Infiltrados En El Kkklan o las 5 de Green Book ambas de temática racial y también nominadas a Mejor Película… algo huele a tendencioso en La Academia. Temas como lo políticamente correcto o la politización de los premios está rozando cotas casi casi como las que, por desgracia, hay en los premios Goya en España.









El cine de siempre ha sido la mejor plataforma para hacer oír a las minorías y concienciar a la población en contra de a las injusticias de orden xenófobo, racial, machista, violento u homófobo que hay en esta sociedad. La academia tiene el deber de hacerse eco de ésta realidad y prestarle su cuota de reconocimiento. Ya faltó a este compromiso en 2016 y sufrió fuertes críticas contra lo llamado White Power. Si a eso se le suma la paulatina bajada de audiencia de las galas desde esa fecha, los catedráticos supieron enmendar su equivocación y todas las comunidades más desfavorecidas empezaron a proliferar en las siguientes ediciones. Sin embargo en esta ocasión se les ha ido de las manos con respecto a contentar a la comunidad afroamericana. El caso de Black Panther es el vivo ejemplo: no digo que la película sea mala. Al contrario, Es muy entretenida pero no llega al nivel que se espera dentro de la categoría de Mejor Película y si tienen las otras candidatas. La mera comparación hasta hiere al verdadero amante del cine como expresión artística. Sin embargo es cierto que no todo es así. El cine comercial es el más lucrativo para la industria y el que más adeptos tiene y podría tomarse como que, por fin, los Oscar se hacen eco de esta realidad. Tanto es así que se oía que podría aparecer una nueva categoría llamada Mejor Película Popular en la que sí tendría más sentido que estuviera nominada (junto con otros posibles éxitos de taquillas de géneros olvidados por los académicos como el de acción o terror como Mission Impossible: Fallout, Hereditary, Aquaman, Ready Player One o la propia Avengers Infinity Wars) Pero por desgracia esa idea no cuajó. En compensación, Black Panther se ha colado entre las candidatas a Mejor Película más que por su calidad cinematográfica, por ser de ensalzamiento a la comunidad afroamericana. Por ende películas como Green Book o Infiltrados en el Kkklan están ahí por esa deuda a la dictadura de lo políticamente correcto ¿Cuándo la saldaremos?.









Trump es la que también está haciendo un empoderamiento de la temática latina y prueba de ello es el encumbramiento que están teniendo los cineastas mejicanos. Con ello no digo que Roma, Yalitza Aparicio, Marina de Tavirab o Alfonso Cuarón no merezca las nominaciones pero sí que el tema empieza a ser descarado. Es curioso esa analogía con los Goya: porque aquí el año pasado también se encumbró el cine catalán y vasco sobre los demás… Pero es que aún hay más. El tema de la politización de los premios y las cada vez menos sutiles críticas a la administración









Disney en detrimento a otras distribuidoras como Paramount o Warner y cómo estas ha tenido que ver como se quedan fuera sus producciones más notorias del 2018 como Mission Impossible: Fallout, Aquaman o Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindeward... y sin embargo vemos como películas como Christopher Robin, Han solo: una película de Star Wars El regreso de Mary Poppins o la propia Black Panther se cuelan en sus respectivas categorías sin ningún miramiento. y en el apartado de Mejor película de animación o Mejores efectos Visuales es descarado. Otro tema descarado es el favoritismo hacia









Cold War, Tully, Viudas, Un Lugar Tranquilo, Hereditary, First Man… fuera de la categoría de Mejor Película? ¿Ryan Gosling (por First Man) Ethan Hawke (por El Reverendo) Viola Davis (por Viudas), Tony Collette (por Hereditary) Emily Blunt (por Un Lugar Tranquilo) o incluso Kiki Layne o Stephan James (los protagonistas de El Blues de Beale Street) por poner unos pocos ejemplos… también fuera? Ya que hablamos de las minorías y lo políticamente correcto ¿Dónde están las mujeres directoras (Lynne Ramsay ('En realidad, nunca estuviste aquí'), Mimi Leder ('Una cuestión de género'), Karyn Kusama ('Destroyer: Una mujer herida'), Chloé Zhao ('The Rider'), Marielle Heller ('¿Podrás perdonarme algún día?'), Josie Rourke ('María, reina de Escocia') o Tamara Jenkins ('Vida privada')? ¿O el colectivo de discapacitados (que podría haber sido representado por la película española Campeones)? ¿O el asiático con películas como Crazy Rich Asians (Jon M. Cho) o la coreana Burning de Lee Chang-Dong? ¿Tendrán que hacer unas reivindicaciones como las del Black power del 2016 para que se les tenga en cuenta? Unas nominaciones bochornosas por tendenciosas









Visto lo cual, las quinielas en esta ocasión son bastante claras. La propia tendenciosidad de la gala la hace predecible. De nuevo veremos cómo el empoderamiento de las minorías, la politización y la corrección política se alzará por encima de los criterios puros y meramente cinematográficos. Es una pena. Los Oscar se están pareciendo cada vez más a los Goya en su peor faceta. Veremos con que nos sorprende la gala el próximo 24 de febrero que, por cierto, puede que sea la primera sin maestro de ceremonias desde 1989 tras la negativa a ello de Kevin Hart. Visto lo cual, las quinielas en esta ocasión son bastante claras. La propia tendenciosidad de la gala la hace predecible. De nuevo veremos cómo el empoderamiento de las minorías, la politización y la corrección política se alzará por encima de los criterios puros y meramente cinematográficos. Es una pena. Los Oscar se están pareciendo cada vez más a los Goya en su peor faceta. Veremos con que nos sorprende la gala el próximo 24 de febrero que, por cierto, puede que sea la primera sin maestro de ceremonias desde 1989 tras la negativa a ello de

Nominaciones a los Oscars 2019

Hay 24 categorías y estos son los finalistas por apartados:





MEJOR PELÍCULA

Black Panther

Green Book

Roma

Ha nacido una estrella

El vicio del poder

La favorita

Bohemian Rhapsody

Infiltrado en el KKKlan





MEJOR DIRECCIÓN

Spike Lee, por Infiltrado en el KKKlan.

Pawel Pawlikowski, por Cold War.

Yorgos Lanthimos, por La favorita.

Alfonso Cuarón, por Roma.

Adam McKay, por El vicio del poder.





MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio, por Roma.

Glenn Close, por La buena esposa.

Olivia Colman, por La favorita.

Lady Gaga, por Ha nacido una estrella.

Melissa McCarthy, por ¿Podrás perdonarme algún día?





MEJOR ACTOR

Christian Bale, por El vicio del poder.

Bradley Cooper, por Ha nacido una estrella.

Willem Dafoe, por Van Gogh, a las puertas de la eternidad.

Rami Malek, por Bohemian Rhapsody.

Viggo Mortensen, por Green Book.





MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Amy Adams, por El vicio del poder.

Marina de Tavira, por Roma.

Regina King, por El blues de Beale Street.

Emma Stone, por La favorita.

Rachel Weisz, por La favorita.





MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mahershala Ali, por Green Book.

Adam Driver, por Infiltrado en el KKKlan.

Sam Elliott, por Ha nacido una estrella.

Richard E. Grant, por ¿Podrás perdonarme algún día?

Sam Rockwell, por El vicio del poder.





MEJOR GUION ADAPTADO

La balada de Buster Scruggs (Joel y Ethan Coen).

Infiltrado en el KKKlan (Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee).

¿Podrás perdonarme algún día? (Nicole Holofcener y Jeff Whitty).

El blues de Beale Street (Barry Jenkins)

Ha nacido una estrella (Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters)





MEJOR GUION ORIGINAL

El reverendo (Paul Schrader).

Green Book (Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly).

Roma (Alfonso Cuarón).

La favorita (Deborah Davis y Tony McNamara).

El vicio del poder (Adam McKay).





MEJOR PELÍCULA DE HABLA EXTRANJERA

Cafarnaúm (Líbano), de Nadine Labaki.

Cold War (Polonia), de Pawel Pawlikowski.

La sombra del pasado (Alemania), de Florian Henckel von Donnersmarck.

Roma (México), de Alfonso Cuarón.

Un asunto de familia (Japón), de Hirokazu Kore-eda.





MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Los Increíbles 2, de Brad Bird.

Isla de perros, de Wes Anderson.

Mirai, mi hermana pequeña, de Mamoru Hosoda.

Ralph rompe Internet, de Rich Moore y Phil Johnston.

Spider-Man: un nuevo universo, de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman





MEJOR FOTOGRAFÍA

Cold War, de Lukasz Zal.

La favorita, de Robbie Ryan.

La sombra del pasado, de Caleb Deschanel.

Roma, de Alfonso Cuarón.

Ha nacido una estrella, de Matthew Libatique.





MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Black Panther, de Hannah Beachler.

La favorita, de Fiona Crombie y Alice Felton.

First Man, de Nathan Crowley, Kathy Lucas.

El regreso de Mary Poppins, de John Myhre y Gordon Sim...

Roma, de Eugenio Caballero y Bárbara Enrı́quez.





MEJOR VESTUARIO

La balada de Buster Scruggs, de Mary Zophres.

Black Panther, de Ruth E. Carter.

La favorita, de Sandy Powell.

El regreso de Mary Poppins, de Sandy Powell.

María, reina de Escocia, de Alexandra Byrne.





MEJOR MONTAJE

Infiltrado en el KKKlan, de Barry Alexander Brown.

Bohemian Rhapsody, de John Ottman.

Green Book, de Patrick J. Don Vito.

La favorita, de Yorgos Mavropsaridis.

El vicio del poder, de Hank Corwin.





MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Vengadores: Infinity War, de Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russell Earl y Daniel Sudick.

Christopher Robin, de Chris Lawrence, Mike Eames, Theo Jones y Chris Corbould.

First Man, de Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm.

Ready Player One, de Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler y David Shirk.

Solo: A Star Wars Story, de Rob Bredow, Patrick Tubach, Neal Scanlan yDominic Tuohy.





MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Border, de Göran Lundström y Pamela Goldammer.

María, reina de Escocia, de Jenny Shircore, Marc Pilcher yJessica Brooks.

El vicio del poder, de Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia DeHaney.





MEJOR MONTAJE DE SONIDO

Un lugar tranquilo, de Ethan Van der Ryn y Erik Aadahl.

Black Panther, de Benjamin A. Burtt y Steve Boeddeker.

Bohemian Rhapsody, de John Warhurst.

First Man, de Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan.

Roma, de Sergio Díaz, Skip Lievsay





MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Black Panther, de Steve Boeddeker, Brandon Proctor y Peter J. Devlin.

Bohemian Rhapsody, de Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali.

First Man, de Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee yMary H. Ellis.

Roma, de Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García.

Ha nacido una estrella, de Tom Ozanich, Dean A. Zupancic, Jason Ruder y Steven Morrow.





MEJOR BANDA SONORA

Black Panther, de Ludwig Goransson

Infiltrado en el KKKlan, de Terence Blanchard

El blues de Beale Street, de Nicholas Britell.

Isla de perros, de Alexandre Desplat.

El regreso de Mary Poppins, de Marc Shaiman y Scott Wittman.





MEJOR CANCIÓN

All The Stars, de Black Panther

I’ll Fight, de RBG.

Shallow, de Ha nacido una estrella

The Place Where Lost Things Go, de El regreso de Mary Poppins

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, de La balada de Buster Scruggs





MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo, de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi.

Hale County This Morning, This Evening, de RaMell Ross.

Minding the Gap, de Bing Liu.

De padres e hijos, de Talal Derki.

RBG, de Betsy West y Julie Cohen.





MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Ovejas asesinas, de Ed Perkins.

End Game, de Rob Epstein y Jeffrey Friedman.

Lifeboat, de Skye Fitzgerald.

A Night at the Garden, de Marshall Curry.

Period. End of Sentence. de Rayka Zehtabchi.





MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Detainment, de Vincent Lambe.

Fauve, de Jeremy Comte.

Marguerite, de Marianne Farley.

Madre, de Rodrigo Sorogoyen.

Skin, de Guy Nattiv.





MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Animal Behaviour, de Alison Snowden y David Fine.

Bao, de Domee Shi.

Late Afternoon, de Louise Bagnall.

One Small Step, de Andrew Chesworth y Bobby Pontillas.