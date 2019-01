Los Títulos más esperados para este 2019

Este año que acabamos de empezar viene cargado por estrenos de lo más variado. De nuevo el cine comercial es el protagonista ya que es el más rentable. Así 2019 estará Cargado de secuelas, reboots, acción, superhéroes y marcadas fechas para el cine de terror como viene a ser habitual. Pero este año también tenemos películas de directores de renombre que hacía tiempo que no se dejaban ver como Almodóvar, Eastwood, Tarantino o Scorsese que vienen a desempachar a los espectadores de tanto cine comercial con su cine más de autor.

ABRIL empieza con tres citas de lo más variadas. En primer lugar tenemosNuevo superhéroe de Warner-DC que contará con unos aires más cómicos al tratarse de un adolescente que al gritar la palabra que da nombre al film se convierte en un superhéroe de poderes místicos. El terror vuelve de la mano de Stephen King y el remake dey en tercer lugar llega un drama social:con un tema tan sensible como la homofobia dentro de la iglesia americana como telón de fondo. Dentro del universo de terror de los Warren se estrena el 18sobre este personaje fantasmal del folclore americano. Pero sin duda el estreno más esperado es el depara el 26 de abril como respuesta final de los héroes supervivientes a los acontecimientos de la anterior película contras la amenaza de Thanos. Esta película pone fin a una década de películas de Marvel y comienzo de la fase 5 con nuevos proyectos en ciernes. Viendo las mareantes cifras de recaudación de su antecesora, se espera que esta siga sus mismos pasos

El VERANO se presenta con multitud de títulos sobre todo a nivel familiar y palomitero comenzando con otro título de superhéroes:dondeencarnando ase convertirá en la nueva amenaza cuando la entidad de Phoenix la posea. Película también postergada debido a reshoots y revisiones del guion por parte de Disney tras la adquisición de Fox que tiene sabor a despedida de estos mutantes tal como les conocemos con vistas a un nuevo reboot a manos de Disney introducidos en el MCU. Otras franquicias que vuelven son, en primer lugar, los hombres de negro cona modo de spin-off /reboot de la saga consustituyendo a. Por otro vuelve el más famoso monstruo:) como nueva pieza para el denominado monstruo-verso de Warner y Legendary donde veremos a monstruos clásicos nipones como. El siguiente episodio de la saga seráen 2020. Para los más pequeños tenemos estrenos comocomo primer live- action de este entrañable Pokémon que le oiremos hablar con la voz de Ryan Reynolds… así comode nuevo con las aventuras dey sus amigos cuando sus amos no están en casa. Otro estreno superheróico serádonde de nuevointerpreta al trepamuros esta vez enfrentándose ay se rumorea que habrá otras amenazas como la deaunque contará con el respaldo de SHIELD y del mismísimo. El tercer y último live-action de Disney de sus títulos clásicos escon unas expectativas muy altas entre los más nostálgicos. Pero esto no es todo amigos. Los peques tienen más citas con el cine de animación con películas como la esperadísimacentrándose en una trama amorosa entrey la pastorcitaa la que tendrán que encontrar, así como otros títulos como. Pero como hay verano para todas las edades, también hay estrenos para los adultos: en el ámbito del terror se estrenade nuevo con la muñeca poseída esta vez con ligazón directo con la familia Warren. En el ámbito de la acción tenemosel spin off de la sagade nuevo viéndose las carasen sendos papeles de acción y adrenalina pura. Y para los amantes deestrenará en Agosto su novena película:donde reúne a actores comoen una trama centrada en Los Ángeles de 1969.